Milei acusa a Brasil de financiar campaña antiArgentina en el Mundial

El presidente argentino, Javier Milei, acusó este domingo al Gobierno de Brasil de financiar una campaña contra Argentina desplegada en redes sociales durante el Mundial, horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño llamara a consultas a su embajador en Argentina por las ofensas que el mandatario profirió el sábado contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

"¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiArgentina? El Gobierno de Brasil, el 25 % de los recursos salió de ahí", denunció Milei en entrevista con Radio Mitre.

El presidente se refirió a una serie de críticas contra Argentina desplegadas en redes sociales, desde la supuesta ayuda en los arbitrajes durante el Mundial, hasta el apoyo de referentes del Gobierno israelí a la selección, incluyendo la acusación de que Argentina es un país racista.

Javier Mielei AFP

"Hoy Argentina es un emblema de la libertad, por eso todo el ataque mediático que hubo, porque estamos siendo el faro de Occidente, (...) estamos poniendo en jaque las políticas de estos chorros (ladrones) que se escudan detrás del Estado presente para robarle a la gente de bien", manifestó el mandatario.



Las declaraciones de Milei se produjeron horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamara a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, por los insultos pronunciados el sábado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la proclamación de la candidatura de Flávio Bolsonaro para los comicios de octubre.

Durante su intervención en la convención del Partido Liberal (PL), Milei arremetió contra el mandatario brasileño, al que acusó de "ladrón" y de "diseminar el socialismo" en América Latina, así como de llevar a Brasil hacia una crisis fiscal.

AFP- Bluradio

Milei viajó a Brasil para apoyar a su amigo y aliado Flávio Bolsonaro, en momentos en que ha perdido fuerza en los sondeos frente al actual mandatario, su principal rival y quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo.