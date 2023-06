Momento exacto en que un tiburón mató a un joven en el mar Rojo

Conmoción en Egipto este jueves, 8 de junio, luego de conocerse las fuertes imágenes donde un tiburón "devoró" a un turista ruso en el mar Rojo. El ataque del animal se dio en el litoral de la localidad egipcia de Hurgada, dijeron las autoridades.

"El ataque de un tiburón contra un hombre (...) provocó su deceso", declaró en Facebook el ministerio egipcio de Medioambiente, sin dar más detalles.

El cónsul general ruso, Viktor Voropayev, dijo a la agencia de prensa oficial del país TASS que las autoridades egipcias confirmaron el fallecimiento de un ciudadano ruso nacido en 1999: "La víctima no era un turista, sino un residente permanente en Egipto", dijo a la agencia.

En un video difundido en redes sociales y presentado como evidencia del incidente se ve a una persona luchando para escapar del tiburón. El ministerio egipcio dijo que el animal fue capturado y que su análisis reveló "un comportamiento anormal (...) que causó el incidente".

Este es el momento exacto en que tiburón ataca a joven en el mar

🇪🇬 En #Egipto, un tiburón atacó y se comió a un turista ruso! pic.twitter.com/J99olCX0eg — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) June 8, 2023

El clip ha sido replicado miles de veces en redes sociales. Medios nacionales e internacionales han dado a conocer detalles de esta noticia y, por supuesto, cientos de usuario han dejado ver su sorpresa por este hecho.

"Por eso no me gusta el mar; que terrible, como para no meterse nunca en el mar. Pobre tipo, realmente; atacan en cualquier playa del mundo. Siendo E.U. y Australia los que tienen el mayor registro de ataques por año; Dios lo tenga en su gloria y su nombre quedó escrito en el libro de la vida", son algunos comentarios en redes.

El mar Rojo es un importante destino turístico en Egipto. La presencia de tiburones no es excepcional, pero raramente atacan a los bañistas.

Aun así, hay antecedentes similares como dos turistas, una austríaca y una rumana, fallecidas en julio de 2022 cerca de Hurgada.

Ataques de tiburón también provocaron la muerte en el mar Rojo de una checa en 2018 y de dos alemanes en 2010 y 2015.

