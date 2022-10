Motín en cárcel venezolana deja número indeterminado de muertos

Las autoridades de Venezuela aún no han determinado la cantidad de fallecidos y heridos que dejó el motín que se generó hoy en los calabozos de la Comandancia General de Carabobo, ubicada en el centro del país, informó el secretario de Gobierno de ese estado, Jesús Santander.

"Estamos determinando con exactitud. En este momento la cantidad de víctimas se están identificando y en el momento oportuno se le va a brindar el parte de la cantidad de víctimas fatales que hoy lamentablemente enluta al estado Carabobo", dijo Santander a periodistas.

En un comunicado, además, la Gobernación de Carabobo indicó que el cuerpo de Investigación Científica Penales y Criminalísticas (Cicpc) así como la Fiscalía y el director de la Policía de Carabobo, José Aldama, se encuentran investigando el hecho para "determinar las causas que lo originaron".

Medios locales informaron más temprano de la muerte de cinco reclusos y dos policías heridos, sin embargo, otros portales digitales han informado durante la noche de este miércoles que serían más de 70 el total de víctimas fatales.

Según denunciaron a Efe familiares de los internos, los fallecidos perecieron por asfixia y quemaduras.

"No nos han dicho nada. Pido que (las fuerzas del orden) no los traten como perros, que no les lancen gasolina, les lanzaban plomo (disparaban) para adentro como si ellos fueran perros", dijo a periodistas Lissette Mendoza, madre del privado de libertad Yorman Salazar, de 19 años.

"Él está detenido por robo, pero no por eso pueden quitarle la vida como si él fuera un perro", añadió la trabajadora del hogar de 35 años sobre un motín que comenzó pasadas las 04.00 horas locales (08.00 GMT) según lugareños.

Después del motín varias decenas de familiares aguardaban la tarde de hoy frente a la comandancia policial en espera de información, una situación que se tornó violenta y derivó en lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la veintena de efectivos de Policarabobo que resguardaban la comisaría.

En su nota de prensa, la Gobernación de Carabobo expresó su solidaridad a los familiares de las víctimas fatales y aseguró que dará apoyo "con los servicios funerarios y posterior sepultura de los reclusos fallecidos".