Motociclista cae en plena vía tras caerle un rayo mientras conducía en Tailandia

Cuando hay tormentas, suelen aparecer rayos y relámpagos, y este tipo de fenómenos naturales pueden ocurrir en cualquier momento cuando llueve, con un clima propicio para ello.

Lo anterior, tiene una explicación y se debe a que los rayos son descargas eléctricas que se producen cuando se acumula una gran diferencia de cargas entre las nubes y la superficie terrestre. La Tierra, al tener carga opuesta, actúa como un enorme conductor que “atrae” esa energía.

Sin embargo, no todos los puntos reciben un rayo por igual, los objetos altos, aislados o conductores, como árboles, torres, edificios o incluso personas en espacios abiertos, tienen más probabilidad de ser alcanzados, ya que facilitan el camino de menor resistencia para la descarga eléctrica.

Motociclista cae en plena vía tras caerle un rayo

Frente a lo anterior, un motociclista resultó gravemente herido tras ser alcanzado por un rayo mientras circulaba por una vía elevada en Bangkok (Tailandia), según informaron los servicios de emergencia locales.

El impacto eléctrico ocurrió cuando la víctima conducía por uno de los carriles de la vía; tenía un vehículo al lado y un motociclista detrás. En cuestión de segundos, el rayo cayó sobre él y la moto, lo que hizo que perdiera el control de su motocicleta.

El hecho provocó que el automotor se volcara sobre la carretera, cayendo delante del carro que iba junto a él.

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El incidente fue captado por los ocupantes de un vehículo que transitaba más atrás. Testigos alertaron rápidamente a las autoridades, quienes acudieron al lugar en cuestión de minutos.

De igual forma, equipos de emergencia brindaron atención médica al hombre en el sitio del accidente. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano para recibir tratamiento especializado debido a la gravedad de sus heridas.

⚡️🇹🇭 Impactado por un rayo: motociclista vuelca en plena carretera de Tailandia



🌩 Un motociclista resultó gravemente herido tras ser alcanzado por un rayo mientras circulaba por una vía elevada en Bangkok, informaron los servicios de emergencia.



🏍 El impacto provocó que el… pic.twitter.com/ir8ZJNAaOQ — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 7, 2026

¿Cómo actuar y prevenir este tipo de situaciones?