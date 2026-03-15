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Blu Radio  / Mundo  / Muere candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en accidente rumbo a acto de campaña

Muere candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en accidente rumbo a acto de campaña

El político de 61 años viajaba hacia una actividad proselitista cuando el vehículo en el que se movilizaba volcó cerca de Ayacucho. Otras tres personas que lo acompañaban resultaron heridas.

Muere candidato presidencial peruano Napoleón Becerra
Muere candidato presidencial peruano Napoleón Becerra.
Foto: Redes sociales
Por: AFP
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Actualizado: 15 de mar, 2026

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