Muere famoso esquiador a los 25 años por un accidente entrenando: esto se sabe

El esquiador italiano Matteo Franzoso, de 25 años, murió en la tarde del lunes en Santiago de Chile, dos días después de haber sufrido un grave accidente durante un entrenamiento que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico y un edema cerebral.

La Federación Italiana de Deportes de Invierno confirmó el deceso y explicó que el atleta no logró recuperarse de las lesiones sufridas el sábado en la pista de La Parva, ubicada a 50 kilómetros de la capital chilena. Según el informe, Franzoso perdió el control en un salto, salió del recorrido y se estrelló contra una valla situada a unos siete metros del trazado.

El deportista fue trasladado de inmediato a una clínica en Santiago, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos bajo coma inducido. A pesar de los esfuerzos médicos, las graves lesiones derivadas del impacto resultaron irreversibles.

Franzoso, quien habría cumplido 26 años este 16 de septiembre, se preparaba para competir en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Su trayectoria deportiva lo destacó como una de las promesas del esquí alpino italiano: fue cuarto en el descenso del Mundial Junior de Narvik en 2020, debutó en la Copa de Europa en 2017 y consiguió su primera victoria en el supergigante de Zinal (Suiza) en 2021.



Ese mismo año se estrenó en la Copa del Mundo, en Val Gardena, acumulando 17 participaciones en total —11 en supergigante y 6 en descenso—, con un mejor resultado de la posición 28 en Cortina d’Ampezzo.