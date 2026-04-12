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Blu Radio  / Mundo  / Muerte de niño de 4 años da giro: investigan presunto homicidio agravado y abandono

Muerte de niño de 4 años da giro: investigan presunto homicidio agravado y abandono

Aunque la madre indicó que el menor presentó dificultades respiratorias, un informe evidenció que ingresó al hospital en estado crítico y con signos de traumatismos previos.

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