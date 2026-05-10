Mujer de 61 años le quitó la vida a su esposo de 87 con un ladrillo: esto ocurrió

La vida en pareja suele estar llena por momentos de amor, compañía y construcción conjunta, pero también puede incluir desacuerdos, tensiones y discusiones. En ocasiones, los conflictos cotidianos escalan más allá de lo esperado, por lo cual es importante el diálogo, el respeto y el manejo adecuado de las emociones para evitar consecuencias irreparables.

Precisamente una pareja de adultos en Brasil no logró conservar la calma y la discusión terminó por quitarle la vida a uno de ellos.



Discusión terminó en tragedia

Una mujer agredió y mató a su esposo, de 87 años de edad, con un ladrillo en la cabeza en la zona sur de São Paulo. El hecho ocurrió a las 7:55 p. m. del pasado sábado 9 de mayo, en la Rua Comendador Antunes dos Santos, número 1430.

Según informaciones preliminares, la mujer de 61 años de edad atacó a su pareja tras una discusión en la vía pública.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que el anciano baja del vehículo estacionado y se dirige a la puerta del pasajero. La mujer, que estaba en el asiento, sale del carro y ambos comienzan a discutir en la acera.



Mujer le quitó la vida a su esposo con un ladrillo. Foto: captura de video, AIL.

La pelea llamó la atención de peatones que pasaban por el lugar, quienes observaron el conflicto. Durante el enfrentamiento, la mujer empujó al anciano con fuerza. El impacto provocó que el hombre cayera al suelo, quedando entre su propio vehículo y el auto estacionado en frente.

Mientras el anciano permanecía en el suelo, su acompañante tomó un ladrillo del piso y lo golpeó en la cabeza en repetidas ocasiones.

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En ese momento el hombre fue auxiliado, pero no resistió las heridas provocadas por el golpe y falleció momentos después.

La mujer fue detenida en flagrancia por homicidio y trasladada a una comisaría, donde quedó a disposición de la justicia. El caso fue remitido a la Comisaría 11 de São Paulo.

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana.