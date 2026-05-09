Mujer le pidió matrimonio a su novio y él la rechazó frente a todos: todo quedó en video

Una inesperada escena romántica terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que una mujer le propone matrimonio a su pareja en un lugar público y él, lejos de aceptar, rechaza la propuesta frente a decenas de personas.

El hecho, que ya acumula miles de reproducciones en distintas plataformas, ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes no solo se mostraron sorprendidos por la respuesta del hombre, sino también por la forma en que la mujer quedó expuesta ante quienes presenciaban el momento.

En las imágenes se observa a la joven arrodillarse con la intención de pedirle a su novio que se casara con ella. La escena ocurrió en medio de una multitud, por lo que varias personas, al notar el gesto, comenzaron a grabar con sus celulares esperando captar un desenlace emotivo.

Sin embargo, el ambiente cambió en cuestión de segundos. El hombre evidenció una notoria incomodidad ante la propuesta y, en lugar de responder afirmativamente, optó por no aceptar la iniciativa de su pareja.



Este es el video

🚨💔 MUJER LE PIDE MATRIMONIO A SU NOVIO Y ÉL LA RECHAZA FRENTE A TODOS



⚠️ Un incómodo momento se volvió viral en redes sociales luego que una mujer sorprendiera a su pareja con una propuesta de matrimonio.



😳 Sin embargo, el hombre no aceptó darle el “sí”.



📹 Tras el rechazo,… pic.twitter.com/XfDOndlk45 — ITR Oficial (@ITROriginal) May 8, 2026

La reacción dejó desconcertados a quienes estaban en el lugar y también a miles de usuarios en internet, que no tardaron en comentar sobre lo sucedido. Muchos calificaron el episodio como un momento humillante para la mujer, quien permaneció visiblemente afectada tras recibir la negativa.

Según se aprecia en el video, después del rechazo el hombre se apartó del sitio, mientras la joven quedó con evidente tristeza al no obtener el esperado “sí” con el que soñaba al organizar la sorpresiva propuesta.

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El caso ha abierto un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios consideraron que este tipo de decisiones deben conversarse previamente y no exponerse en público, mientras que otros defendieron la sinceridad del hombre, al señalar que aceptar por presión habría sido aún más doloroso.

Por ahora, se desconoce la identidad de la pareja y el lugar exacto donde ocurrió la escena.