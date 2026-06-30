Mujer muere tras ataque de caimanes: otras dos personas estan gravemente heridas

Una mujer perdió la vida, mientras que otras dos personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, luego de que tres ataques de caimanes fueran registrados en menos de una semana en diferentes zonas de Florida, Estados Unidos. Las autoridades encendieron las alarmas entre residentes y turistas por el aumento de encuentros con estos animales durante esta temporada.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) pidió mantener la precaución en ríos, lagos y zonas cercanas al agua, debido a que los caimanes suelen tener mayor actividad durante la temporada de apareamiento, especialmente entre mayo y junio.

Ataques de caimanes en Florida dejaron una víctima mortal

El caso más grave ocurrió en el río Econlockhatchee, cerca del sendero Barr Street Trailhead, dentro del Bosque Estatal Little Big Econ, en el condado de Seminole.



Según informó la FWC, una mujer adulta se encontraba nadando cuando fue atacada por un caimán. Aunque fue trasladada a un centro médico debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente falleció.

Tras el hecho, varias agencias y personal especializado iniciaron labores para encontrar al animal responsable del ataque. Las autoridades mantienen la búsqueda del caimán considerado una amenaza para la comunidad.

Foto: referencia, AFP

Un menor resultó herido mientras pescaba

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El primer incidente tuvo lugar el 21 de junio en el río Rainbow, en el condado de Marion. Un hombre que realizaba esnórquel sufrió la mordedura de un caimán, situación que llevó al cierre temporal del lugar mientras los equipos de la FWC buscaban al animal.

Después de localizarlo, las autoridades reabrieron el río y agradecieron la colaboración de los ciudadanos durante el operativo.

Días después, otro ataque ocurrió en Nelson Fish Camp, también en el condado de Marion. Un menor que pescaba desde la orilla fue mordido en una de sus manos por otro caimán. El joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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Posteriormente, un agente de la FWC capturó al animal, que tenía una longitud aproximada de 2,6 metros, y fue sacrificado.

¿Por qué aumentan los ataques de caimanes en Florida?

La FWC explicó que durante el periodo de apareamiento los caimanes aumentan sus desplazamientos en búsqueda de pareja, por lo que pueden aparecer en lugares donde normalmente no son vistos.

Además, las autoridades señalaron que estos animales están presentes en los 67 condados de Florida y que el crecimiento urbano, las viviendas ubicadas cerca del agua y el aumento de actividades recreativas en ríos y lagos han incrementado el contacto con las personas.