Mujer se lanzó de un carro en movimiento tras discusión por una tarifa: todo quedó en video

Las discusiones por el valor de un viaje son una de las situaciones que a veces ocurre entre usuarios y conductores de plataformas de transporte. En algunos casos, los pasajeros consideran que la tarifa es demasiado alta, mientras que los conductores defienden los cobros hechos por la aplicación o por cambios durante el trayecto.

Aunque la mayoría de estos desacuerdos terminan solo en reclamos o reportes dentro de la plataforma, en Brasil un caso llamó la atención por la forma en la que terminó.

Un video captado por una cámara de seguridad mostró el momento en que una mujer se lanzó de un vehículo en movimiento luego de una discusión relacionada, al parecer, con el costo del servicio.



Momento exácto quedó registrado por una cámara de seguridad

El hecho ocurrió en una vía de Brasil y quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa un vehículo avanzando a velocidad moderada con una de las puertas traseras abiertas.

Segundos después, una mujer se arroja desde el interior del carro hacia la vía mientras el vehículo continúa en movimiento. Tras caer al pavimento, la mujer dio varias vueltas sobre la carretera debido al impacto.



Según medios locales, la pasajera habría tenido una discusión con el conductor de un servicio que solicitó por una tarifa de aproximadamente 1,75 dólares. De acuerdo con esa versión, el conductor se dirigía a una estación de policía para solucionar el problema cuando ocurrió el incidente.

En el video también se observa que, después de la caída, la mujer logra levantarse y continúa caminando, aunque se ve afectada físicamente por el golpe. Un motociclista que pasaba por el lugar se detuvo para observar lo sucedido y verificar el estado de la mujer.

La grabación termina mientras la mujer sigue caminando por la vía tras el fuerte impacto. Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre posibles lesiones o acciones posteriores relacionadas con el caso.

🇧🇷 | Una mujer en Brasil saltó de un Uber en movimiento por una disputa sobre una tarifa de $1.75.



El conductor se dirigía a la estación de policía para resolverlo. pic.twitter.com/Oq5GMu8pAR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 13, 2026