Murió el senador Lindsey Graham, amigo de Trump y defensor de Israel

El senador estadounidense Lindsey Graham, aliado del presidente Donald Trump, murió a los 71 años tras una "enfermedad breve y repentina", indicó este domingo su oficina.

Graham, conocido por su trabajo en política exterior, fue un firme partidario de la guerra de Irak y en los últimos años instó tanto a Trump como al gobierno de su predecesor Joe Biden a respaldar la lucha de Ucrania contra la invasión rusa.

La oficina del senador republicano por Carolina del Sur dijo en un comunicado en su cuenta X que Graham "falleció a causa de una enfermedad breve y repentina".

"Su familia agradece las oraciones en estos momentos y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", añadió.



NBC News indicó que los servicios de emergencia respondieron a un llamado por un "paro cardíaco" procedente de la casa de Graham en Capitol Hill, de acuerdo con un audio de la policía obtenido por ese y otros medios estadounidenses.

Graham fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en 1994 y senador en 2002.

Posteriormente, renovó su escaño en el Senado en 2008, 2014 y 2020, y llegó a presidir el Comité de Presupuesto de la Cámara Alta.

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"Un verdadero patriota"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje al senador en una publicación en su red Truth Social.

"¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lindsey será muy echado de menos!", escribió Trump.

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Graham hizo un intento fallido de llegar a la presidencia en 2016, advirtiendo en ese momento que los republicanos no debían apoyar a Trump porque era un "instigador racial, xenófobo y fanático religioso".

Su relación tuvo otro momento de fuerte tensión por la insurrección de partidarios de Trump en el Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando Graham dijo que sus colegas republicanos no debían contar con él para defender al magnate. "Basta ya", dijo en ese momento.

Sin embargo, posteriormente votó en contra de condenar a Trump en su juicio político.

Graham restableció su relación después y apoyó su campaña de reelección.

Amigo de Israel

Graham también fue un firme defensor de Israel.

"Lindsey entendía que la seguridad de Israel y de Estados Unidos son inseparables (...) Israel ha perdido a uno de sus mayores amigos", declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina.

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró por su parte en la red X que "nunca olvidaremos cómo estuvo al lado del pueblo de Israel en nuestros momentos más difíciles".

La muerte de Graham se produce en un momento en que la hospitalización, ya de varias semanas, del exlíder republicano del Senado Mitch McConnell sacude al partido en los últimos meses de su extensa carrera en el Congreso.

Los republicanos tienen una estrecha mayoría de 53 a 47 escaños en el Senado, y cuentan con muy poco margen para ausencias en las votaciones o deserciones. McConnell fue ingresado en el hospital el mes pasado y no ha votado desde el 11 de junio.

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Lindsey Graham se desempeñó como abogado militar y alcanzó el rango de coronel de la Fuerza Aérea, una experiencia que dio forma a su postura intervencionista en política exterior.

En 2002, votó a favor de la acción militar contra Irak tras los atentados del 11 de septiembre y posteriormente respaldó una presencia prolongada de Estados Unidos en Afganistán.

Fue un crítico frecuente de la política exterior del presidente Barack Obama, al que calificó en 2015 de "débil oponente del mal" por su negociación de un acuerdo nuclear con Irán.