Murió Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', a los 83 años

La cantante y actriz Tina Turner murió este miércoles, 24 de mayo, a los 83 años de edad.

La 'Reina del Rock'n Roll', falleció después de una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza.

"Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir", señaló el comunicado del portavoz de la artista.

Tina Turner consiguió en sus más de 50 años de carrera artística, 12 premios Grammy, 3 premios Grammy del Salón de la Fama y un Premio Grammy a la Trayectoria.

La chanteuse am�ricaine Tina Turner se produit sur la sc�ne de Wembley � Londres en mars 1985. (Photo by PA / AFP) AFP

Publicidad

Además, es la primera artista negra y la primera mujer en estar en la portada de Rolling Stone y dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Éxitos internacionales como "What's Love Got to Do with It", "Let's Stay Together", "We Don't Need Another Hero" y "The Best" catapultaron su carrera como solista y se convirtieron en himnos de los años 80.

En desarrollo...