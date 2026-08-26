En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carolina Soto
Reforma pensional
Sismos hoy
Incendios forestales
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Murió una niña de 8 años tras contraer la peligrosa ameba “comecerebros”: ¿cómo se contagió?

Murió una niña de 8 años tras contraer la peligrosa ameba “comecerebros”: ¿cómo se contagió?

La infección puede avanzar rápidamente hasta provocar una grave inflamación cerebral. Estos son los síntomas iniciales y las condiciones que favorecen la presencia del microorganismo.

Murió una niña de 8 años tras contraer la peligrosa ameba “comecerebros”
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Una infección extremadamente poco frecuente terminó con la vida de una niña de ocho años después de que una ameba presente en aguas dulces cálidas llegara hasta su cerebro.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El microorganismo, conocido popularmente como la “ameba comecerebros”, puede provocar una enfermedad de rápida evolución y con consecuencias graves.

Últimas noticias

Madre e hija mueren por rayo
Mundo

Un rayo mató a madre e hija de dos años: esposo envía desgarrador mensaje

Avalancha en Nepal
Mundo

Los impresionantes videos de la avalancha que arrasó con varios pueblos en Nepal

El caso corresponde a Lillian Smart, una niña de ocho años de Ruston, Luisiana, Estados Unidos, quien falleció el sábado en un hospital, apenas un día después de haber cumplido años. De acuerdo con sus familiares, la menor había estado en el lago Claiborne, ubicado a unos 48 kilómetros de la ciudad donde residía. Las autoridades sanitarias habían confirmado días antes un caso de Naegleria fowleri en un habitante de la zona, aunque inicialmente no dieron a conocer su identidad.

Amreba 'comecerebros'
Amreba 'comecerebros'
Foto: https://www.cdc.gov/

Los primeros indicios de que algo no estaba bien aparecieron a mediados de agosto. Lillian comenzó a presentar fiebre y visión doble, síntomas que llevaron a su traslado a un centro médico. Su condición empeoró mientras permanecía hospitalizada y la infección terminó ocasionándole una fuerte inflamación cerebral.

La familia comunicó posteriormente la muerte de la menor a través de redes sociales y señaló que el daño neurológico había alcanzado un nivel que su organismo ya no pudo superar. También agradeció a los profesionales de la salud que participaron en el tratamiento y que intentaron mantenerla con vida.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El recorrido de la infección

A diferencia de muchas infecciones relacionadas con el agua, en este caso el peligro no está en beberla. Naegleria fowleri puede ingresar al cuerpo cuando agua contaminada entra por la nariz, desde donde el microorganismo puede llegar al cerebro.

Publicidad

Una vez allí, puede causar meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad poco habitual que afecta el sistema nervioso central y que puede avanzar en cuestión de días.

La ameba microscópica se desarrolla principalmente en ambientes de agua dulce y con temperaturas elevadas. Por esa razón, lagos, ríos y estanques cálidos pueden convertirse en lugares donde existe la posibilidad de exposición.

Los síntomas iniciales pueden parecerse a los de otras enfermedades: fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Sin embargo, conforme la infección progresa pueden aparecer rigidez en el cuello, confusión, problemas de equilibrio, alucinaciones y otros trastornos neurológicos.

Publicidad

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que la infección es muy rara. Entre 1937 y 2025 se registraron 180 casos confirmados en el país, incluidos tres en Luisiana. Además, no se transmite entre personas y tampoco se adquiere por simplemente tragar agua contaminada.

Relacionados

Viral

Redes sociales

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad