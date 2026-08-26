Un rayo mató a madre e hija de dos años: esposo envía desgarrador mensaje

Un caso ocurrió en Margate, al sur de Florida, donde una familia enfrenta una dolorosa pérdida, luego de que una madre de 31 años y una de sus hijas de dos años murieran tras ser alcanzadas por un rayo durante una tormenta.

El hecho ocurrió el pasado domingo, sobre las 2:30 de la tarde, cuando el rayo cayó sobre la cuadra 7900 de la calle 1 NW. La Policía de Margate y equipos de bomberos y rescate llegaron al lugar luego de recibir un reporte sobre dos personas que fueron alcanzadas por el rayo.

Las autoridades encontraron a Kenya Glasgow y a su hija Kennedi tendidas en la acera. Los equipos de socorro iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y las trasladaron al hospital. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente y murieron poco tiempo después de su llegada.

¿Cómo ocurrió el impacto del rayo?

Kameron Glasgow, quien es esposo de la mujer y padre de la menor, contó que se encontraba a pocos metros de ellas cuando ocurrió el impacto. La familia acababa de llegar a la casa de una tía para tener una cena cuando las condiciones meteorológicas empeoraron.

De acuerdo con el relato, intentaron entrar rápidamente a la vivienda. Sin embargo, el rayo alcanzó a la madre y a la niña antes de que consiguieran ponerse a salvo.

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Vecinos de la zona revelaron que habrían visto truenos y relámpagos y llegaron a pensar que se trataba de una tormenta habitual. Sin embargo, luego escucharon un fuerte impacto que, según revelaron, incluso hizo temblar algunas viviendas.

Madre e hija mueren por un rayo Redes sociales

La niña tenía una hermana gemela, Kensli, quien quedó junto a su padre tras la tragedia.

Esposo envía desgarrador mensaje

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Kameron Glasgow envió un mensaje en redes sociales tras el difícil momento que vive su familia. “Acabo de perder a mi mejor amiga. Mi hija acaba de perder a su mejor amiga”, escribió.

El hombre recordó a su esposa y a su hija y afirmó que el impacto en la familia es especialmente difícil para la hermana gemela de Kennedi. “Voy a estar bien porque tengo que estarlo, porque tengo otra hija hermosa que está aquí”, manifestó Glasgow, quien además recordó que en noviembre habría cumplido cuatro años de matrimonio con Kenya.

De acuerdo con las cifras citadas en el reporte, estas muertes corresponden a la tercera y cuarta personas fallecidas por rayos en Florida durante 2026. A nivel nacional, el Consejo Nacional de Seguridad sobre Rayos contabiliza 12 muertes relacionadas con estos fenómenos en lo que va del año.