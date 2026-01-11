La NASA reveló una nueva imagen del cometa 31/ATLAS: detalles inquietan a la comunidad científica

Muchas personas pasan por alto lo que ocurre en el espacio; sin embargo, una nueva revelación sacudió a la comunidad científica tras darse a conocer una imagen que ha generado preocupación. La NASA divulgó una fotografía del cometa interestelar 3I/ATLAS, un objeto que, debido a su origen y antigüedad, ha despertado un sinfín de preguntas entre astrónomos a nivel mundial.

La captura fue realizada por la misión Europa Clipper, en plena ruta hacia Júpiter, y ofrece información inesperada sobre uno de los visitantes más antiguos jamás observados por la ciencia moderna.



NASA reveló nueva imagen del 3I/ATLAS

La imagen fue captada el 6 de noviembre de 2025, cuando la nave Europa Clipper se encontraba a tan solo 164 millones de kilómetros del cometa. Si bien la misión tiene como objetivo principal estudiar la luna Europa, sus instrumentos permitieron registrar este encuentro poco común. La fotografía se obtuvo luego de siete horas de observación continua.

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 y rápidamente llamó la atención de la comunidad científica debido a que no se formó en el Sistema Solar. De acuerdo con expertos, el cometa ha viajado por el espacio durante al menos 7.000 millones de años, lo que lo convierte en un vestigio espacial mucho más antiguo que el Sol.

La fotografía se obtuvo utilizando el instrumento Europa-UVS, un espectrógrafo ultravioleta que permite detectar gases y elementos químicos que no pueden verse a simple vista. Foto: NASA / JPL-Caltech / SWRI

Detalles que preocupan a la comunidad científica

La observación se realizó con el instrumento Europa-UVS, un espectrógrafo ultravioleta capaz de identificar gases y elementos que no pueden ser detectados por el ojo humano. Gracias a esta tecnología, los investigadores analizaron la composición de la coma, la nube de gas y polvo que rodea al cometa, con el fin de detectar materiales primitivos que no aparecen en imágenes convencionales.

Estos datos han generado preocupación y fascinación entre los expertos, ya que abren la posibilidad de estudiar la materia original con la que se formaron otros sistemas planetarios, ofreciendo pistas sobre procesos ocurridos antes del nacimiento del Sistema Solar.



Qué sigue para el cometa 3I/ATLAS en 2026

Tras su paso relativamente cercano a la Tierra en diciembre de 2025, el cometa continúa alejándose del Sol, lo que provocará que su brillo disminuya de forma gradual. Su próximo momento clave será en marzo de 2026, cuando se aproximará a Júpiter. La enorme gravedad del planeta podría modificar ligeramente su trayectoria, un fenómeno que los astrónomos seguirán de cerca en los próximos meses.