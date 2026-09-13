"Navidad adelantada" en México: fuerte granizada dejó varios sectores teñidos de blanco

Una intensa jornada de lluvias puede transformar por completo el paisaje en cuestión de minutos. Eso fue lo que ocurrió el sábado 12 de septiembre en distintos puntos de México, donde una fuerte granizada dejó calles y sectores cubiertos por una gruesa capa de hielo, generando imágenes que para muchos parecían propias de una nevada de Navidad.

La acumulación de granizo provocó que algunas zonas del norte del estado adquirieran un aspecto invernal y que habitantes compartieran fotografías y videos del fenómeno en redes sociales. Medios locales también reportaron lluvias y encharcamientos en diferentes municipios.

Así fue la fuerte granizada que cubrió las calles

Los municipios de Zumpango, Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli estuvieron entre las zonas donde se registró la caída de granizo. En Teoloyucan, por ejemplo, las vías quedaron cubiertas por hielo, mientras que las precipitaciones también generaron encharcamientos en otros sectores del Estado de México.



Las imágenes difundidas tras la tormenta mostraron calles completamente blancas por la acumulación del granizo, dando la impresión de que se trataba de una nevada.

La situación también representó un riesgo para la movilidad, debido a que la presencia de agua y hielo puede volver resbaladizas las superficies. Por ello, se recomendó a la población extremar precauciones durante las lluvias y evitar exponerse innecesariamente.

Publicidad

El episodio se produjo en medio de un periodo de lluvias que afecta a distintas regiones de México. Para el 12 de septiembre se pronosticaban precipitaciones y posibilidad de tormentas en la zona, condiciones que favorecen la aparición de granizo.

Las autoridades de Protección Civil del Estado de México mantienen canales de información para orientar a la población ante fenómenos meteorológicos y otros eventos que puedan representar riesgos.

Estos son los videos que dejó la fuerte granizada en México

Publicidad

Internautas en redes sociales compartieron imágenes y videos del fenómeno poco usual que tiñó las calles de blanco; colegios, parques, vías y más se robaron la pantalla para mostrar el hecho.

Sep 13, 2026 | Cuautitlán Izcalli | Video de la granizada de ayer en Santa Bárbara



Compartido por una vecina durante la tarde. En los límites con Teoloyucan y Tepotzotlán, municipios donde se registraron severos encharcamientos.#Izcalli #Lluvia #Granizo

📹 Ma Magdalena… pic.twitter.com/OYb8f2xztP — Izcalli Comunica (@izcallicom) September 13, 2026

¡La lluvia no da tregua!⛈️ 😖 Una fuerte granizada cayó este sábado en Santa Bárbara, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. pic.twitter.com/hZK8gl3kRx — Político MX (@politicomx) September 13, 2026