Nicolás Maduro buscará un tercer mandato en Venezuela: "Vamos a la gran victoria"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este sábado que existen amenazas contra su vida, por lo que pidió a sus simpatizantes que lo cuiden durante sus actos públicos, especialmente a partir de este sábado, cuando fue proclamado como candidato a la reelección para los comicios del próximo 28 de julio.

"Les pido a ustedes que cuidemos la paz del país (...) que me cuiden donde yo vaya, pero a mí nadie me va a sacar de las calles, porque vamos a la gran victoria popular del 28 de julio", dijo el mandatario, tras haber sido abanderado por el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) como candidato para un tercer sexenio en el poder.

Recordó que esta semana la Fiscalía detuvo a dos opositores, acusados de intentar asesinarlo durante un mitin en el estado Monagas (noreste), donde el mandatario estuvo el pasado lunes.

"La Fiscalía tiene la investigación muy avanzada (...), con todos los elementos que dicen que en Maturín (capital de Monagas) se había fraguado un ataque para asesinarme y que venía de las más altas esferas del grupo de la ultraderecha", aseguró.

Por ello, pidió a sus simpatizantes que lo respalden de cara a las elecciones, en las que todavía no está claro quiénes serán sus contrincantes, debido a la inhabilitación que le impide competir a la exdiputada María Corina Machado, elegida en primarias como candidata de la principal coalición opositora.

"Nada ni nadie nos arrancará la victoria de las manos (...) si ustedes me apoyan, si ustedes me protegen, nosotros en el año 24 volveremos a triunfar por el camino de la verdad, de la esperanza renovada", remarcó.

"No se confundan, oligarcas, criminales que me quieren matar, no nos subestimen más, (...) aquí el candidato no es Maduro, aquí el candidato es un pueblo, es el hombre de a pie, es la mujer de a pie, es la gente en el barrio, y, con el pueblo en el barrio y de a pie, vamos al combate, vamos a la batalla y vamos a la victoria", concluyó.