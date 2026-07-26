Niña de 4 años cae de un segundo piso en una tienda de ropa: está en estado crítico

En espacios públicos como centros comerciales, parques o tiendas, la supervisión de los niños es fundamental. Su curiosidad natural y energía constante pueden llevarlos a situaciones de riesgo en cuestión de segundos, especialmente en lugares con estructuras abiertas, alturas o zonas de tránsito.

Por eso, expertos insisten en que la vigilancia permanente de los adultos es fundamental para evitar situaciones de riesgo o graves accidentes.

Niña de 4 años cae de un segundo piso en una tienda de ropa

Una niña de cuatro años se encuentra en estado crítico luego de sufrir una caída desde el segundo piso de una tienda de ropa ubicada en un centro comercial de Chickballapur, en India.



El hecho generó conmoción en redes sociales, especialmente luego de la difusión de un video que muestra el momento del accidente.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió mientras la menor jugaba cerca del pasillo del establecimiento. Las cámaras de seguridad captaron el instante en el que la niña perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Según el relato de algunos transeúntes la pequeña se encontraba en el lugar junto a sus padres, quienes habían acudido a un centro comercial conocido como Pillappa.

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Tras el accidente, las personas que estaban en el sitio y sus padres reaccionaron de inmediato. Luego de ver a la menor tendida en el suelo, salieron corriendo para bajar las escaleras y auxiliarla.

Varios curiosos que se encontraban en el lugar corrieron al pasillo por donde había caído y se aglomeraron para observar en qué estado estaba la pequeña.

Un sujeto fue el primero en llegar a la menor de 4 años, quien la recogió y se la entregó a sus padres. Posteriormente, una ambulancia acudió a su atención.

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La niña recibió atención de emergencia en el lugar y fue trasladada a un hospital privado de la ciudad, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Por su parte, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer lo sucedido. Como parte del proceso, la policía analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial, las cuales serán determinantes para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la caída de la menor.