Hallan niño atado y encerrado en un armario con excremento de ratas: allí permanecía 12 horas al día

De acuerdo con la ONU, el maltrato infantil es una de las formas más graves de vulneración de los derechos. Puede manifestarse de distintas maneras, desde la negligencia hasta el abuso físico o psicológico, y suele dejar consecuencias profundas en el desarrollo emocional y físico de los menores.

En muchos casos, estas situaciones ocurren en entornos donde los niños deberían estar protegidos, lo que agrava aún más el impacto. Precisamente, un hecho de este tipo se conoció hace poco y dejó sin palabras a una comunidad en Estados Unidos.

Hallan a un niño atado y encerrado en un armario con excremento de ratas

Un caso que ha generado indignación ocurrió en Maryland, Estados Unidos, luego de que las autoridades atendieran una alerta sobre un posible caso de abuso infantil en una vivienda.



Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un niño de 4 años de edad en condiciones alarmantes, pues estaba desnudo, atado con una cuerda elástica y encerrado dentro de un armario sin luz.

El menor permanecía acostado sobre basura acumulada, entre pañales sucios, restos de comida y desechos, en un espacio insalubre donde incluso había presencia de excrementos de roedores.

De acuerdo con el reporte de los uniformados, el estado del sitio dificultaba incluso ver el suelo por la cantidad de desperdicios acumulados. Además, el menor no tenía acceso a alimentos ni condiciones básicas de higiene.

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Las investigaciones posteriores revelaron que esta situación no era reciente. La madre del niño y su pareja habrían mantenido al menor encerrado durante aproximadamente un año, sometiéndolo a esta rutina por cerca de 12 horas al día. Según lo indicado, el niño pasaba las noches dentro del armario y solo era sacado durante el día en ocasiones puntuales.

Las autoridades también conocieron que en la vivienda residían otros cuatro menores. Sin embargo, estos no presentaban condiciones que requirieran atención médica inmediata. El niño afectado fue trasladado para una valoración médica.

Los adultos responsables enfrentan cargos relacionados con abuso infantil y múltiples acusaciones por negligencia. Las autoridades continúan con el proceso judicial mientras el caso sigue bajo investigación.

