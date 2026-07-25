Terrible choque entre buses deja más de 30 personas muertas: fue captado en video

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muertes en el mundo, especialmente cuando se trata de vehículos de transporte público que movilizan a decenas de personas al mismo tiempo.

Factores como el exceso de velocidad, fallas mecánicas o condiciones de la vía pueden convertir un trayecto cotidiano en una tragedia.

Frente a lo anterior, en las últimas horas, un grave accidente tuvo lugar en Medio Oriente, el hecho dejó un alto número de víctimas.

Choque entre buses deja más de 30 personas muertas

En Siria, al menos 35 personas murieron y otras 30 resultaron heridas tras la colisión de dos autobuses de pasajeros en una carretera cercana a Damasco, según reportaron medios locales.

De acuerdo con la información preliminar, el impacto fue de gran magnitud, lo que provocó múltiples víctimas en el lugar y una rápida movilización de los organismos de emergencia.

En videos también se observa ambos vehículos envueltos en llamas, uno al lado de la vía y el otro metros más adelante, también gravemente dañado. En medio se logran observar a varias personas heridas que están pidiendo ayuda, mientras otras corren a auxiliarlos.

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La gravedad del accidente obligó a desplegar varios helicópteros de emergencias, los cuales fueron utilizados para trasladar a los heridos a distintos centros médicos.

Asimismo, equipos de rescate que llegaron al lugar trabajaron en la zona para atender a los afectados y asegurar el área, mientras se adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas del choque.