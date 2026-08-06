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Blu Radio  / Mundo  / Niño de 5 años murió tras comer un paquete de papas: médicos revelan la causa

Niño de 5 años murió tras comer un paquete de papas: médicos revelan la causa

La inesperada muerte del menor desató una investigación para establecer qué ocurrió con el alimento que consumía antes de la emergencia.

Niño comiendo un paquete de papas fritas
Niño comiendo un paquete de papas fritas.
Foto: Hecha con IA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

La inesperada muerte de un niño de cinco años ha causado conmoción y motivó la apertura de una investigación para establecer qué ocurrió con un paquete de papas fritas que el menor consumía antes de sufrir una emergencia.

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El caso ha despertado inquietud debido a que las autoridades intentan esclarecer cómo un objeto ajeno al alimento terminó dentro del empaque y si hubo fallas durante su fabricación o distribución.

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Los hechos ocurrieron en la India y tuvieron como protagonista a Mukund Mayur. De acuerdo con los reportes preliminares, el menor abrió una bolsa de papas fritas y, mientras revisaba su contenido, encontró una pequeña esfera de plástico parecida a una pelota de juguete. Sin percibir el peligro, decidió llevarse el objeto a la boca, lo que desencadenó una situación que obligó a sus familiares a trasladarlo de urgencia a un centro médico.

Tras practicarle varios procedimientos, los médicos confirmaron que el niño falleció a causa de una asfixia por obstrucción de las vías respiratorias.

Según el informe preliminar, la pequeña pelota quedó alojada en la garganta e impidió el paso normal del aire hacia los pulmones, provocando un desenlace fatal pese a los intentos del personal de salud por salvarle la vida.

Cuarto UCI en hospital
Cuarto UCI en hospital
Foto: referencia, Flow

Luego del fallecimiento, la Policía abrió una investigación para determinar cómo el objeto plástico llegó al interior del paquete de papas. Entre las diligencias previstas se encuentra la revisión del proceso de producción, empaque y distribución del producto, con el objetivo de establecer si existió alguna irregularidad. Hasta ahora, las autoridades no han informado si la pelota hacía parte del contenido original del empaque o si ingresó durante alguna etapa de la cadena de fabricación.

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Los especialistas explican que la asfixia por obstrucción de las vías respiratorias ocurre cuando un objeto bloquea parcial o totalmente el ingreso de aire a los pulmones.

Por esa razón, expertos en salud recomiendan mantener fuera del alcance de los menores objetos de tamaño reducido, como monedas, botones, pilas, canicas o piezas desprendibles de juguetes, ya que todos pueden convertirse en un riesgo de atragantamiento.

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