No creo que Colombia se haya metido en las elecciones de Ecuador: Alfredo Borrero

Alfredo Borrero, fórmula vicepresidencial de Guillermo Lasso está en Colombia y visitó la Fundación Santa Fe de Bogotá para conocer el proceso nacional de vacunación del país, ya que en Ecuador, según Borrero, tienen problemas con el inicio de la vacunación contra el COVID-19 .

Guillermo Lasso y Alfredo Borrero irán a segunda vuelta y enfrentarán al candidato correísta Andrés Arauz el próximo 11 de abril. En su paso por Bogotá, Alfredo Borrero le dijo a BLU Radio que la visita hecha a Ecuador por el fiscal Francisco Barbosa para compartir información que supuestamente relaciona a la guerrilla del ELN con la campaña de Andrés Arauz, no es algo malo ya que la relación entre ambos países es buena, de hermandad y respeto mutuo.

Desde mi punto de vista no creo que se hayan metido en las elecciones de Ecuador, sino que están entregando insumos para que La Fiscalía tome una decisión porque esto es un tema supranacional no es un tema nacional, nadie debe inmiscuirse en las decisiones absolutamente independiente que tienen los países, pero esto es un tipo de información Dijo Borrero a BLU Radio

Sin embargo, dejó claro que no se puede aceptar apoyo económico a un candidato de un grupo de guerrilleros que está fuera de la ley, aunque el caso del candidato presidencial Andrés Arauz no lo es porque hasta el momento no se ha comprobado.

“Por lo tanto esto se enmarca dentro de las atribuciones, la prerrogativa que tiene la Fiscalía, en este caso el señor fiscal de Colombia que aparentemente llevó insumos o demostraciones que la señora fiscal y las personas que trabajan en la fiscalía tendrán que hacer el análisis respectivo”, agregó Borrero.

Frente a las protestas que ha realizado el candidato indígena Yakú Pérez, quien afirma un fraude electoral explica que lo importante es que sean pacíficas y exista un soporte para hacer esas denuncias.