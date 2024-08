No es cuestión de magia, es demasiado complejo: Washington Abdala sobre Venezuela

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el embajador de Uruguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, se pronunció sobre la situación en Venezuela y el papel de la OEA en la lucha contra las dictaduras. Comentó que es importante entender que no pueden actuar solos en este asunto y que se necesita la participación de múltiples actores internacionales para lograr un impacto significativo.

El embajador hizo hincapié en que no se puede esperar que un simple discurso cambie las cosas, pero que la acumulación de estos y la presión internacional pueden influir en la situación. También resaltó la importancia de la persistencia y el activismo en la lucha contra las dictaduras.

Además, Abdala mencionó que es necesario hablar con la verdad y de manera directa a los regímenes autoritarios, sin caer en la “diplomacia vacía”. Señaló que los dictadores no responden a la conversación y la negociación, por lo que es fundamental instar al reconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas.

"En realidad son todos los organismos que tienen que actuar. La OEA no puede ser solo un actor en este asunto. La OEA es un protagonista continental, pero en los temas de esta delicadeza y complejidad lo que se requiere no es solo un actor o una voz o la voz de algunos, sino una enorme cantidad de voces que se vayan concertando, tratando de tener un discurso, le llamamos hoy una narrativa común, y desde ese punto, ser los más convergentes y punzantes. No se le puede pedir magia a nadie porque esto es demasiado complejo y delicado. Las dictaduras no se instalan alegremente y no se van con simpatía", aseveró.

También hizo referencia a la estrategia diplomática de algunos países, como Colombia, de mantener canales de comunicación con ese tipo de Gobiernos, como el de Venezuela con Nicolás Maduro como presidente. Si bien Abdala no quiso pronunciarse específicamente sobre esta estrategia, destacó que es necesario analizar cada situación de forma individual y tener en cuenta que los regímenes autoritarios no suelen tener posturas diplomáticas encomiables.

¿Cómo terminar con una dictadura?

"Entonces, para tratar de expulsarlas (a las dictaduras), para tratar de erradicarlas, hay que poner mucha inteligencia y en esa secuencia de trabajo lo que hay que hacer, diría, es un proceso de naturaleza acumulativo. A veces se dice: un discurso no cambia nada. Obviamente, un discurso no cambia nada, dos discursos no cambian nada, tres discursos no cambian nada, cuatro empiezan a influir. Cinco organismos empiezan a tener voz. Si hay siete...", añadió.

En cuanto a la falta de reconocimiento internacional de la situación en Venezuela, insistió que puede ser debido a teorías e ideologías a las que la gente se adscribe y que se busca validar en la realidad. Destacó la importancia de generar una contranarrativa simétrica que ayude a desmontar la visión que algunos países tienen sobre la dictadura venezolana.

El embajador concluyó diciendo que no hay un manual único para destituir a las dictaduras y que cada caso es distinto. Destacó que, en el caso de Venezuela, es fundamental generar presión internacional y una participación activa de la sociedad venezolana. Hizo referencia al proceso de toma de conciencia y señaló