Galán dice no a predios para comedores de Gobierno: “Hambre no se enfrenta con discursos”

En diálogo con Néstor Morales en Mañanas Blu, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo a la iniciativa del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) que busca establecer comedores comunitarios en diferentes municipios y ciudades del país, incluida la capital.

Galán argumentó que la lucha contra el hambre en Bogotá requiere políticas más efectivas y sostenibles, y que la propuesta del Gobierno Nacional no se ajusta a las necesidades específicas de la ciudad.

Galán y su controversia con Prosperidad Social

La propuesta del DPS consiste en que los municipios ofrezcan predios para la construcción de comedores comunitarios mediante estructuras prefabricadas. Sin embargo, el alcalde Galán se ha mostrado crítico frente a esta iniciativa. Dijo que Bogotá ya tiene una trayectoria en la lucha contra el hambre que debe ser respetada y fortalecida, en lugar de ser reemplazada por soluciones "improvisadas".

Nosotros en Bogotá tenemos una historia de lucha contra el hambre. En Bogotá hay hambre, sin lugar a duda. En Bogotá hay más de 340,000 personas en inseguridad alimentaria grave afirmó Galán

Un modelo de lucha contra el hambre: Bogotá sin hambre 2.0

Galán destacó que su administración está comprometida con expandir y mejorar el sistema de comedores comunitarios existente en la ciudad. Según el alcalde, Bogotá aumentará de 115 a 165 comedores comunitarios, con una inversión significativa de $46 billones en programas como el Plan de Alimentación Escolar (PAE) y otros esfuerzos de integración social.

“Nuestra apuesta es reducir a la mitad la población que tiene inseguridad alimentaria grave en estos tres años y medio”, explicó el alcalde, quien enfatizó que el enfoque de su administración es crear una infraestructura alimentaria robusta y bien organizada que responda a las necesidades de la población más vulnerable.

El alcalde expresó su desacuerdo con la propuesta del Gobierno Nacional de establecer comedores comunitarios en predios postulados por los municipios, argumentando que esta estrategia no garantiza la sostenibilidad ni la eficiencia necesarias para enfrentar el problema del hambre en Bogotá.

“El hambre no se enfrenta con improvisación, con discursos, con ideologías, se enfrenta con proyectos efectivos, eficientes, que le lleguen a la población que se requiere, que funcionen”, afirmó Galán, destacando que su administración no postuló predios para el proyecto delDPS precisamente porque considera que la solución propuesta no es adecuada para las necesidades de Bogotá.

A pesar de su rechazo a la propuesta del DPS, Galán extendió una invitación al Gobierno Nacional para que se sume al esfuerzo local, apoyando las iniciativas ya en marcha en la capital. “Si se suman y nos apoyan, podemos tener mejores resultados”, señaló el alcalde, quien además criticó la falta de comunicación con el director del DPS, Gustavo Bolívar, respecto a este tema.

“Lo invito a que en lugar de estar atacando el metro, que va bien, que va a salir adelante, que se va a terminar, que va a funcionar, nos sentemos a lo que es la responsabilidad de él en términos de lucha contra el hambre, y busquemos cómo articular lo que Bogotá está haciendo, lo que va a hacer, con lo que quiere hacer la nación”, concluyó Galán.

El reto de la inseguridad alimentaria en Bogotá

Bogotá enfrenta un desafío significativo en términos de inseguridad alimentaria, exacerbado por la llegada constante de migrantes y víctimas del conflicto armado. Según el alcalde, actualmente están llegando a la ciudad entre 8,000 y 10,000 víctimas al mes, lo que aumenta la presión sobre los servicios sociales, incluida la alimentación.

En respuesta a esta situación, Galán enfatizó la importancia de focalizar los esfuerzos en las zonas de mayor necesidad, utilizando criterios basados en estudios de Integración Social y otras herramientas como el Sisben.

