Es una diáspora peor que guerra de Siria: embajador uruguayo sobre situación en Venezuela

El embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, estuvo presente en la sesión del consejo permanente de la OEA que buscaba alcanzar un consenso sobre la situación en Venezuela, pidiendo el conteo de las actas oficiales de las elecciones en ese país el pasado domingo; Colombia tomó la decisión de abstenerse en su voto. Según dijo el funcionario, eso fue un “desastre”, pues no se lograron los 18 votos necesarios para aprobar dicha resolución.

En diálogo con Mañanas Blu, el embajador Abdala consideró que cada país juzga y actúa según sus propios intereses, pero que Uruguay cree en la importancia de reconocer la participación del pueblo venezolano y de realizar una verificación independiente de los resultados electorales. Por eso, dijo que es de suma importancia entender y reconocer la gravedad de la situación y la necesidad de buscar soluciones de una vez por todas. En ese sentido, fue muy crítico con la posición que adoptó Colombia.

En cuanto a las negociaciones con Nicolás Maduro y las declaraciones por parte del presidente Gustavo Petro, el embajador expresó su escepticismo y señaló que, a lo largo de los años, diversas conversaciones y acercamientos han resultado en absolutos fracasos sin resultado alguno. A pesar de ello, dijo que espera que los países que mantienen un diálogo con Maduro puedan persuadirlo a buscar una solución pacífica y democrática, pero lo creyó poco probable.

“¿Qué es lo que no estamos entendiendo? Es una diáspora peor que la guerra de Siria, ocho millones de venezolanos, varios millones están ahí en la bendita Colombia. ¿Qué no estamos entendiendo? Que ya no hay punto de aguante, de soporte. Mientras estamos hablando, están muriendo gente, ya van 17 muertos. ¿Qué no estamos entendiendo? Alguien cree de verdad que Maduro va a abrir una compuerta para dialogar y generar un clima de distensión y cobijar un escenario democrático, en serio. Yo miro el elenco que lo acompaña a Maduro y tengo toda la convicción clara de que esa gente no quiere largar el poder, que está amotinada en el poder, que está en una construcción totalmente autoritaria, despótica. Esa es la realidad”, aseveró el funcionario.

En relación a la falta de consenso en la sesión del consejo permanente, habló de la postura flexible de Colombia, expresada por el presidente Petro y el canciller. Se mostró en desconcierto ante la abstención de voto por parte de Colombia en la resolución.

“Recorrimos el camino de instar a que esa información se hiciera pública y los otros tuvieron la otra posición. Cada uno se juzga, o sea, cada país sabrá por qué lo hizo. Yo vi las manifestaciones del canciller colombiano el día anterior y pensé que estaba en sintonía con el documento que luego se estaba procesando en la OEA, no fue así. Colombia tendrá su interpretación. Nosotros creemos que era imprescindible reconocer la participación de la gente, que era imprescindible instar al Consejo Nacional Electoral a que mostrara las actas y que se hiciera una verificación de manera independiente. Porque además estamos convencidos de que, como dice mi presidente, el que oculta la información por algo la oculta. O sea, si usted no tiene nada que ocultar, lo que hace es mostrar las actas y le dice al mundo: ‘Mire cómo gané’; desaparecieron las actas del señor Maduro”, puntualizó.