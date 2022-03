No existe libertad de prensa en Rusia desde la invasión: Oleg Sukhov, periodista ucraniano

Desde que Vladimir Putin tomó la decisión de invadir a su país vecino, Ucrania , la libertad de prensa en Rusia ha pasado a sufrir violaciones por parte del Kremlin. Oleg Sukhov, periodista de The Kiev Independiente, denunció en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército ruso en Ucrania y en su propio país.

Oleg aseguró que por muchos años existe ese poder por encima de los medios por parte de Rusia, pero que antes de la invasión existía una libertad de prensa para medios independientes. Hoy, estos medios son perseguidos y judicializados por parte del Kremlin con el fin de continuar a lo que llama Putin una "operación militar ".

Además, aseguró que las violaciones y los crímenes de guerra por parte de Rusia son atroces. No existen garantías de supervivencia por culpa del conflicto que se vive en algunas ciudades.

"Mariúpol está rodeada por el ejército ruso y están intentando entrar a la ciudad, están generando una crisis humanitaria. No hay comida, no hay electricidad y no se puede acceder a recursos básicos. Hay miles de personas muertas", informó.

Existen personas de medios que aún no toman postura desde escritores y artistas rusos que no se pronuncian acerca de estos casos. Sin embargo, las voces más independientes son las atacado por parte del Kremlin y es necesario que el mundo occidental apoye estas luchas internas en contra del regimen ruso.

"Cuando terminen esto también tienen que ser judicializados como lo hicieron los líderes nazi en su momento", añadió.

Las reglas por parte de las redes sociales no han apoyado correctamente la situación que se vive en Ucrania, pues según informa el periodista, Facebook no permite mostrar hechos con realidad por la cantidad de censura a algunos temas y parece que estuvieran aliados a un sector político en especifico.