No hay argumentos legales para capturar al expresidente Martinelli: vocero

Luis Eduardo Camacho, amigo y vocero del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, habló en Mañanas BLU sobre la detención en Miami del exmandatario por un caso de escuchas ilegales en su país.



Camacho explicó que la captura del expresidente se dio en razón del proceso político que se adelanta en su contra “debido a la persecución política de Juan Carlos Varela que todo el mundo conoce”.



Dijo que Martinelli no está en Panamá porque considera “que no tiene garantías procesales ni físicas, está cuidando a su familia”.



Agregó que viajó a Estados Unidos porque considera que es un país con democracia y “estamos confiados de que la solicitud de extradición será rechazada porque es un proceso político y la misma ha sido violatoria del código procesal penal”.



El vocero de Martinelli fue tajante al afirmar que no hay evidencias o testimonios que comprueben que el expresidente haya ordenado las escuchas ilegales, “el hecho que te acusen de algo no quiere decir que eres culpable”.



El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), requerido en su país por un caso de escuchas ilegales, fue detenido en Miami, Estados Unidos, informó su abogada, Alma Cortés.



Las autoridades "fueron a notificarlo de que tiene un proceso" judicial en Panamá, "eso conlleva la presentación automática ante la autoridad" y "estará detenido" hasta que los abogados paguen una fianza de excarcelación que se están tramitando, dijo Cortés.



De otro lado, Rubén Polanco, periodista víctima de las presuntas escuchas ilegales ordenadas por el expresidente Martinelli, aseguró que el Gobierno “había hecho todo un montaje para espiar a sus opositores con miras a las siguientes elecciones”.



Aseguró que, contrario a lo que afirma el vocero del expresidente, “hay suficientes pruebas en su contra, de lo contrario, él ya estaría aquí en Panamá enfrentado el proceso”.