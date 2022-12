"No interpretamos esto como un golpe de Estado": diputado venezolano tras alzamiento

Un comando de la Guardia Venezolana se alzó en contra del régimen de Nicolás Maduro, en hechos registrados a lo largo de la madrugada y amanecer de este lunes en Caracas. Tras horas de tensión, un grupo de 30 a 40 uniformados se habría entregado a la Justicia Militar. Durante la represión del levantamiento, se habrían lanzado gases lacrimógenos.

El acto de rebeldía inició a las 3:30 de la madrugada, en el Escuadrón Montado de la Guardia Nacional en la zona de San José de Cotiza, en el norte de la capital venezolana.

El diputado Sergio Vergara de la comisión de Seguridad y Defensa, en entrevista con Mañanas BLU, aseguró que el hecho es la expresión del descontento que se vive en las filas castrenses.

"No es diferente el sufrimiento que tienen en los cuarteles, la persecución de la cual son víctimas y ello se expresa claramente en lo que se ve el día de hoy. Lo que sucedió es un cabildo militar, es la expresión de un pueblo que se manifiesta en contra de la tiranía, en contra de la usurpación y en contra de una dictadura que busca someterlos y que pretende, que por unos pocos bolivares repriman a un pueblo que se ha manifestado en contra del usurpador Nicolás Maduro", sostuvo el diputado Vergara.

"No interpretamos esto como un golpe de Estado, lo interpretamos como la manifestación del descontento. No existe un golpe de Estado porque no se ha atentado en contra del poder directamente, simplemente lo que hemos visto es una expresión clara de unos funcionarios en contra de la situación que se vive en Venezuela. Y es así como se le debe dar una clara interpretación", agregó.

Inquietud en redes

En redes sociales, el grupo de efectivos atrincherado hizo saber que tenía en su poder un importante lote de armas, al tiempo que ratificó su desconocimiento al gobierno de Maduro.



Un sargento mayor, que se identificó como Mander Figueroa, elevó un mensaje a los venezolanos para que se sumaran en rechazo al “régimen que desconocemos completamente”.

“Necesitamos el apoyo de ustedes, pueblo de Venezuela, salgan a las calles. Aquí estamos nosotros, lo que ustedes querían”, indica el uniformado en un video que se ha hecho viral en las últimas horas en el vecino país.

Al parecer, el comandante general de la Guardia Nacional, Richard López Vargas, se trasladó al Comando en cuestión con el fin de desmontar la intentona golpista. Con la llegada de las primeras luces del día, el reporte en el lugar es de Fuerzas de Acciones Especiales que se tomaron las calles aledañas al comando insubordinado. Versiones extraoficiales aseguran que unos 40 efectivos se sometieron a la justicia militar venezolana.

#AHORA 6:30 AM- Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB tiene tomadas calles aledañas al comando de la GNB en San José de Cotiza donde ocurre el alzamiento militar #21Ene pic.twitter.com/jsmfCi67Ze — Luis Gonzalo Pérez (@luisgonzaloprz) January 21, 2019

En redes sociales, los internautas especularon con que el alzamiento podría ser una especie de operación de las mismas fuerzas en favor de Maduro, cuyo objetivo final sería deslegitimar o dificultar las movilizaciones programadas para este 23 de enero en todo el país y que buscan sentar una voz de protesta en contra del régimen y la crisis que se vive en el vecino país.

Escuche este informe y la entrevista al diputado Vergara:



