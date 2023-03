"No me arrepiento", dice hombre que intentó matar a vicepresidenta argentina Cristina Kirchner Fernando Sabag Montiel explicó que tenía cinco balas en el arma, pero que el tiro no salió cuando apretó el gatillo. Aunque estaba nervioso, afirmó que no se arrepentía de lo que había hecho, pues, dijo, lo hizo "por la situación del país".