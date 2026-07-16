"No tengo fuerza para decirle a mi hija que no vendrá": esposa de colombiano muerto en manos de ICE

Karolina Rojas, esposa de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven colombiano asesinado en medio de un operativo de la agencia de migración ICE en Maine, Estados Unidos, habló este jueves sobre lo que vive su familia tras lo ocurrido.

"Tengo el alma rota. Él era todo para mí. Nunca dejaba que me preocupara por nada", dijo durante una rueda de prensa.

Durán, de 26 años, falleció tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un operativo realizado el pasado 14 de julio en Biddeford. Mientras las autoridades estadounidenses avanzan en la investigación para establecer lo ocurrido, su familia enfrenta el dolor de una pérdida que cambió su vida para siempre.

Para ella, Joan Sebastián era un hombre juicioso, trabajador y completamente entregado a su hogar. Siempre soñaba en grande y trabajaba para ofrecerles un mejor futuro. "Contagiaba a todos con su alegría", recuerda. Su vida giraba alrededor de su esposa y de la hija de ambos, a quienes dedicaba cada esfuerzo y cada momento libre.



FOTO: Johan Sebastián Dúran- tomada de redes sociales

Los días previos a su muerte estuvieron marcados por escenas que hoy adquieren un significado especial para su familia. Había comprado ropa y juguetes para su hija porque disfrutaba verla feliz. Un día antes del operativo la llevó al parque y compartieron una tarde juntos, sin imaginar que sería la última vez que padre e hija estarían juntos.

“Se suponía que ese lunes en la tarde sería día de estar con papá, pero nunca llegó. Ahora mi hija pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá, y ya no lo podrá abrazar ni decirle, papi, te amo. Cada noche pregunta por él, siempre dormía junto a él, y ahora no lo puede hacer”, relató Rojas entre lágrimas.

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La muerte de Joan Sebastián ocurrió durante un operativo adelantado por agentes de ICE. De acuerdo con la información entregada por las autoridades estadounidenses, el colombiano no era la persona que buscaban los oficiales cuando se produjo la intervención. Sin embargo, un agente le disparó y las circunstancias en las que ocurrió el uso de la fuerza son objeto de una investigación que adelantan las autoridades competentes.

“Quisiera salir corriendo y que él me dijera, tranquila, mi flaca, acá estoy. Te amo, mi amor. Siempre serás el amor de mi vida hasta que mi corazón deje latir”, concluyó Rojas.