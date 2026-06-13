Estremecedoras: revelan nuevas imágenes del poderoso terremoto de magnitud 7,8 que golpeó Filipinas

El pasado 8 de junio, un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió Filipinas, dejando escenas de pánico, destrucción y preocupación entre la población.

El movimiento telúrico, uno de los más fuertes registrados en la región en los últimos años, provocó daños en viviendas, infraestructura y obligó a miles de personas a evacuar sus hogares en cuestión de segundos.

En medio de este contexto, se conocieron nuevas imágenes que dejan ver la magnitud del susto vivido por quienes experimentaron el sismo desde el interior de sus casas.

Nuevas imágenes del terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas

En un video publicado en redes sociales, captado dentro de una vivienda, se observa a varias personas reunidas en un comedor momentos antes de que comience el temblor.

De forma repentina, todo empieza a sacudirse con fuerza. En medio del caos, una mujer joven reacciona rápidamente, toma a su hijo en brazos y sale corriendo de la vivienda en busca de resguardo.

Sin embargo, en la prisa, deja atrás a una mujer mayor que se encontraba en el lugar. La escena se torna aún más dramática cuando, debido a la intensidad del movimiento, la adulta mayor pierde el equilibrio y cae al suelo, mientras objetos y muebles comienzan a desplomarse a su alrededor.

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Las imágenes dejan ver no solo violencia del fenómeno natural, sino también el desconcierto y las decisiones impulsivas que pueden surgir en situaciones de emergencia.

🇵🇭 Se revelan nuevas imágenes impactantes del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Filipinas el pasado 8 de junio. pic.twitter.com/bTg6hYTwea — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 13, 2026

Recomendaciones ante un sismo

Los temblores suelen ocurrir sin previo aviso, por lo cual hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

