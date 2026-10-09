ONU cifra en 85 los civiles muertos en Ucrania por ataques rusos desde el lunes

Al menos 85 civiles han muerto y otros 346 han resultado heridos en ataques rusos en Ucrania desde el pasado lunes, según dijo este jueves el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien advirtió de que los ataques deliberados contra civiles pueden constituir crímenes de guerra.

La denuncia de Türk se produjo después de que al menos 30 civiles murieran y otros 18 resultaran heridos hoy en Kramatorsk, en la región de Donetsk, cuando dos autobuses de transporte público fueron alcanzados por un ataque ruso.

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El ataque se produjo un día después de una oleada de bombardeos rusos contra distintas zonas de Ucrania que causó decenas de muerto, incluidos cinco niños, según las autoridades ucranianas.

"Estoy consternado por la ola de ataques que está matando a civiles en toda Ucrania durante los últimos cuatro días", afirmó Türk, quien calificó de "reprobable" la escala y la forma de los ataques, con personas muertas o heridas en autobuses, en sus viviendas y en sus lugares de trabajo.



El alto comisionado señaló además que numerosos puntos de Ucrania han quedado a oscuras tras una serie de ataques de largo alcance contra subestaciones eléctricas y plantas de generación, en un momento en que el país ya afronta cortes de emergencia y programados.

Türk advirtió de que la situación energética puede agravarse con la llegada de temperaturas más bajas y días más cortos, que previsiblemente aumentarán la demanda de electricidad.

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El responsable de derechos humanos de la ONU expresó asimismo su "profunda preocupación" por los informes sobre ataques ucranianos que han causado muertos y heridos entre civiles en territorios ocupados por Rusia y en Rusia, y recordó que la protección de la población civil se aplica a todas las partes del conflicto.

El alto comisionado reclamó que las presuntas violaciones sean investigadas y que quienes resulten responsables rindan cuentas.