Oposición venezolana hace un llamado para aumentar "presión constitucional"

A través de una transmisión en Periscope, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, reveló una lista de 62 personas que fueron asesinadas en Venezuela, de las cuales 49 tienen que ver directamente con las protestas.



Además, informó que hay 303 presos políticos.



"Estamos enfrentando al diablo, el diablo no tiene escrúpulos", dijo.



El gobernador aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro está adelantando acciones para deslegitimar la protesta de la oposición y le pidió al pueblo no caer en la violencia.



"Si me van a meter preso ven tú Maduro, personalmente, no me mandes ninguno de tus esbirros ni me mandes tu fuerza de seguridad, no seas cobarde", dijo.



Capriles advirtió que en la fase dos del "Plan Zamora" han asesinado a 16 personas y prendió las alarmas al anunciar que habría una tercera fase.



"La fase tres la llaman guerra civil. ¿Guerra civil? ¿Es que acaso todos los muertos han sido por una confrontación de pueblo con pueblo? No porque el 80 % del pueblo quiere cambio y el otro 20% no, quiere decir que quiera tirarse por un barranco con Maduro", aseguró.



A su turno el diputado opositor, José Manuel Olivares, anunció que el próximo miércoles habrá marchas hacia la Cancillería durante la reunión de la OEA en Washington.