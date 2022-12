Oposición venezolana podría no seguir proceso de revocatorio contra Maduro

"Queremos que haya referéndum, vamos a esperar la decisión del Consejo Nacional Electoral, y en base a esa decisión se tomará una decisión que se le anunciara al país". No obstante Henrique Capriles adelantó que en caso de que esa respuesta sea no ir a revocatorio, primero se debe consular al pueblo si realmente apoya esa posible decisión, "y hay tiempo para eso", insistió.



Recordemos que desde el pasado viernes se espera que las autoridades del CNE informen el número de máquinas y centros a habilitar para la recolección del 20% de firmas, sin embargo en los más de 4 directorios que se han realizado no ha terminado de conocerse la decisión final.



Alertó Henrique Capriles que efectivamente la oposición tiene cierta capacidad de contención, "pero la paciencia del venezolano tiene límite, no es infinita, y la paciencia de los venezolanos se está terminando de acabar".