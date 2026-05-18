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Padre le quitó la vida a su hija de 17 años y fingió su desaparición: no aceptaba su relación

La menor sostenía una relación sentimental con un electricista cercano a la familia, situación que había provocado tensiones constantes dentro del hogar.

Crimen, asesinato
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de may, 2026

El asesinato de una adolescente de 17 años en el sur de India ha causado indignación y conmoción entre la comunidad local, luego de que las autoridades confirmaran que el principal sospechoso es su propio padre, quien presuntamente intentó ocultar el crimen simulando una desaparición.

La víctima fue identificada como T. Meghana, una joven que residía junto a su familia en una zona rural del distrito de Tumakuru, en el estado de Karnataka. De acuerdo con la investigación, la menor sostenía una relación sentimental con un electricista cercano a la familia, situación que había provocado tensiones constantes dentro del hogar.

Según los reportes policiales divulgados por medios locales, mientras la madre respaldaba la relación, el padre, identificado como Timmarayappa, se oponía rotundamente al noviazgo. Las autoridades señalaron que el conflicto habría escalado hasta desencadenar el crimen.

Las investigaciones indican que el pasado 16 de abril el hombre citó a su hija en una finca familiar. Allí, presuntamente iniciaron una fuerte discusión relacionada con la relación sentimental de la adolescente. En medio del altercado, el agricultor habría atacado a la joven hasta dejarla inconsciente.

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Posteriormente, el sospechoso trasladó el cuerpo y lo ocultó en diferentes lugares con el objetivo de impedir que fuera encontrado por las autoridades. Tras ello, acudió junto con la madre de Meghana ante la policía para denunciar oficialmente la desaparición de la menor, lo que dio inicio a una intensa búsqueda en la región.

El caso dio un giro inesperado días después, cuando el propio padre desapareció sin dejar rastro. Según la policía, abandonó su vivienda llevándose dinero en efectivo y su motocicleta. Ante esta situación, la madre de la joven presentó una nueva denuncia, esta vez reportando la desaparición de su esposo.

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Durante varias semanas, los investigadores enfrentaron dificultades debido a que tanto el celular de la adolescente como el del sospechoso permanecían apagados. Sin embargo, una pista proporcionada por un informante permitió ubicar al hombre en una comunidad cercana.

De acuerdo con las autoridades, un amigo del sospechoso reveló que Timmarayappa se desplazaba entre distintos distritos para evitar ser capturado y que incluso pasaba las noches en templos y terminales de autobuses mientras intentaba evadir a la policía.

El testigo también indicó que el hombre habría comprado un teléfono de segunda mano y una nueva tarjeta SIM para comunicarse sin ser rastreado. Además, presuntamente buscaba asesoría sobre cómo obtener libertad bajo fianza en un eventual proceso por homicidio, situación que terminó despertando sospechas entre quienes lo rodeaban.

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Finalmente, el hombre fue capturado el pasado fin de semana. Aunque inicialmente insistió en que desconocía el paradero de su hija, tras varias horas de interrogatorio terminó confesando el crimen y condujo a las autoridades hasta el lugar donde había enterrado el cuerpo de la adolescente.

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