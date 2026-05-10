Encontraron con vida a estudiante de la UIS desaparecido en el páramo de Santurbán

Luego de más de dos días de angustiosa búsqueda en el páramo de Santurbán fue encontrado con vida Luis Frederick David Escobar, estudiante de Biología de la Universidad Industrial de Santander, quien había desaparecido el pasado viernes durante una salida académica en zona rural del municipio de Santa Bárbara, Santander.

Fue encontrado sano y salvo Luis Frederick David Escobar, estudiante de Biología de la UIS de 21 años, quien permanecía desaparecido desde el viernes en el páramo de Santurbán, zona rural de Santa Bárbara, Santander.El joven fue hallado en la vereda Esparta junto a dos perros pic.twitter.com/H1QoDtXxtZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 10, 2026

La desaparición del joven de 21 años ocurrió mientras realizaba prácticas universitarias junto a otros estudiantes en el ecosistema altoandino. Según las versiones conocidas, Luis decidió continuar el ascenso hacia una zona más alta del páramo y, tras separarse del grupo, no volvió a tener contacto con sus compañeros.

Desde el mismo viernes en la noche comenzaron las primeras labores de búsqueda por parte de campesinos y habitantes de Santa Bárbara, quienes recorrieron caminos rurales, montañas y zonas boscosas tratando de ubicarlo en medio de las difíciles condiciones del terreno y las bajas temperaturas del páramo.



Durante toda la jornada del sábado, la comunidad continuó la búsqueda de manera incansable hasta cerca de las 11:30 de la noche. Los habitantes utilizaron señales de pólvora y luces para intentar comunicarse con el estudiante y alertarle que estaban buscándolo. Además, marcaron sectores ya recorridos para descartar zonas y concentrar el rastreo en los puntos donde existía mayor probabilidad de encontrarlo.

La emergencia llevó a que desde las 6:00 de la mañana del domingo se activara un operativo especializado de búsqueda y rescate con apoyo del Ejército Nacional, Defensa Civil, Ponalsar, operadores de drones, Gestión del Riesgo, Alcaldía de Santa Bárbara, comunidad campesina y personal de la UIS.

En total, 74 personas participaron en el operativo coordinado desde un Puesto de Mando Unificado, PMU, instalado por organismos de socorro y la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres antes del ingreso a la zona paramuna.

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Finalmente, las labores permitieron ubicar al joven en el punto geográfico 7°02'27.0"N - 72°52'55.2"W, en una zona montañosa de difícil acceso del páramo de Santurbán.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió, cuando Luis Frederick logró enviar audios a su abuela relatando lo sucedido.

“Me caí por un precipicio y llevo varios días caminando, pero ya estoy bien. Creo que encontré el camino. Te amo mucho y siempre te pensé mientras caminaba”, expresó el estudiante entre lágrimas.

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En la base del PMU permanecían ambulancias y personal médico preparados para asistirlo una vez fuera localizado. Sin embargo, Luis Frederick logró descender por sus propios medios hasta el punto de encuentro instalado por las autoridades.

Según el reporte preliminar de los organismos de socorro, el estudiante se encuentra estable de salud tras sobrevivir varios días en el páramo de Santurbán.