País permite a sus policías matar a osos pardos con rifles con la entrada en vigor de nueva ley

Hasta ahora, las estrictas reglas de la Policía del país solo les permitían usar armas de alto calibre en casos extremos. Sin embargo, a partir de este 12 de noviembre, los agentes podrán utilizar escopetas contra los osos.

