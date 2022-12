Papa crea comisión para estudiar posibilidad de que mujeres sean diaconisas

El papa Francisco constiuyó una comisión dirigida a estudiar cual fue el papel de las diaconisas en los primeros años de la Iglesia, informó hoy en un comunicado la Santa Sede.



El pontífice adelantó el pasado 12 de mayo que valoraría crear esta comisión, durante un encuentro con las participantes en la Asamblea Plenaria de las Superioras Generales en el Vaticano.



Este nuevo organismo estará compuesto además por doce miembros, seis de ellos mujeres entre religiosas y docentes universitarias.



Componen el equipo la monja Nuria Calduch-Benages, de la Pontificia Comisión Bíblica; la profesora Francesca Cocchini, de la Universidad de "La Sapienza" de Roma; el reverendo Piero Coda, de la Comisión Teológica Internacional, y el docente y cura Robert Dodaro.



También el profesor de la Universidad de Comillas de Madrid, Santiago Madrigal; la reverenda Mary Melone, rectora de la Pontificia Universidad "Augustinuanum" de Roma; y el profesor emérito de la Universidad de Bonn, Karl-Heinz Menke.



Otros miembros son el profesor de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, Aimable Musoni; Bernard Pottier, del "Institut d'Etudez Théologiques" de Bruselas; la profesora Marianne Schlosser, de la Universidad de Viena; Michelina Tenace, de la Universidad Gregoriana de Roma y Phyllys Zagano, de la "Hofstra University".



En el vuelo de regreso de su viaje a Armenia, el pasado 26 de junio, Francisco reconoció que barajaba la posibilidad de instituir una comisión para estudiar el papel de las diaconisas pero recordó que esto no implica abrir las puertas a la ordenación de mujeres.



En este sentido destacó que "la función de la mujer no es tan importante como el pensamiento de la mujer".



"La mujer piensa de otro modo que nosotros los hombres y no se puede tomar una decisión buena y justa sin escuchar a las mujeres", dijo, para después recordar cómo recurría a consultoras en Buenos Aires y sus planteamientos eran más "bellos y fecundos".



Según el concilio Vaticano II, las funciones litúrgicas y pastorales del diácono son: "administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos y leer la sagrada Escritura a los fieles".



También figuran las funciones de "instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales (y) presidir el rito de los funerales y sepultura".



En la Iglesia primitiva, tanto occidental como oriental, las diaconisas participaban en estas funciones, si bien esta figura femenina desapareció con el paso del tiempo. EFE

