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Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV pide alto el fuego en Ucrania, Sudán y Líbano y exige proteger a civiles

Papa León XIV pide alto el fuego en Ucrania, Sudán y Líbano y exige proteger a civiles

El pontífice apeló al derecho internacional y la conciencia humana, instó al diálogo urgente y mantuvo el foco global en conflictos olvidados, con un mensaje de esperanza y responsabilidad colectiva.

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