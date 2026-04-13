Paramédico de 27 años habría asesinado a seis adultos mayores durante traslados: esto se sabe

La Fiscalía de Forlì (norte de Italia) ha revelado este lunes que Luca Spada, el técnico de emergencias de 27 años arrestado el sábado, podría haber asesinado hasta a seis pacientes ancianos durante su traslado en ambulancia al hospital.

El fiscal jefe de Forlì, Enrico Cieri, explicó en una rueda de prensa que las pesquisas, centradas inicialmente en el fallecimiento de una mujer de 85 años en noviembre, se han ampliado tras detectar patrones sospechosos en otros cinco casos ocurridos mientras el acusado estaba de servicio.

Ambulancia, referencia / Foto AFP

Grabaciones telefónicas captadas por la Policía muestran el desprecio del detenido por los enfermos y un posible móvil económico vinculado a comisiones de empresas funerarias locales.

Según los investigadores, Spada informaba a los empresarios del sector inmediatamente después de cada deceso con frases como: "Estoy trabajando, acaba de fallecer uno".



En otra de las escuchas llegó a admitir que le "había gustado" lo que hizo y que "quería repetirlo".

Escena del crimen Foto: AFP

La técnica supuestamente empleada consistía en inyectar aire con jeringuillas para provocar una embolia gaseosa.

El fiscal Cieri reconoció la dificultad de establecer científicamente la causa de la muerte en los casos anteriores debido a que el aire se disipa rápidamente, por lo que ha descartado la exhumación de los cadáveres.

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La investigación continúa ahora con el análisis del patrimonio del detenido y el estudio de los historiales clínicos para detectar patrones de mortalidad inusuales en los trayectos realizados por Spada.