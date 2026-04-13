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Blu Radio  / Mundo  / Paramédico de 27 años habría asesinado a seis adultos mayores durante traslados: esto se sabe

Paramédico de 27 años habría asesinado a seis adultos mayores durante traslados: esto se sabe

Grabaciones telefónicas captadas por la Policía muestran el desprecio del detenido por los enfermos y un posible móvil económico.

Atención de emergencias
Atención de emergencias
Foto: creada con IA Pexelx
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

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