Pareja fue hallada culpable de la muerte de su hija recién nacida tras meses de persecución

Una pareja británica declarada culpable de la muerte de su bebé en el transcurso de una persecución policial de 54 días por evadir a los servicios sociales, que ya le tutelaban a otros cuatro de sus hijos, fue condenada este lunes a 14 años de cárcel.

El juez del tribunal penal de Old Bailey en Londres, Mark Lucraft, emitió la sentencia para Constance Marten, de 38 años, y Mark Gordon, de 51, que recibió además cuatro años de libertad vigilada.

Ambos ya fueron declarados culpables el pasado 14 de julio de homicidio involuntario, maltrato infantil, ocultación del nacimiento de un hijo y obstrucción a la justicia, después de que su recién nacida Victoria fuera hallada finalmente muerta en una tienda de campaña en enero de 2023.

Según se supo durante el juicio, la mujer, que se fugó con su pareja cuando estaba embarazada, dio a luz en una cabaña de vacaciones en Northumberland, al norte del país, entre el 20 y el 26 de diciembre de 2022.

Condenada a 14 años de cárcel una pareja inglesa cuyo bebé murió durante una persecución Foto: AFP

Luego recorrió junto a Mark Gordon, un violador convicto, de costa a costa Inglaterra pasando por ciudades como Liverpool (noroeste) o Harwich (sureste), en las que intentaron tomar ferris para abandonar el país en su intento por huir de las autoridades, antes de dirigirse a Londres.

Se trasladaron al Parque Nacional South Downs, cerca de Brighton (sur inglés), lugar en el que permanecieron "con pocas posesiones y alimentos en condiciones gélidas con el bebé recién nacido desde el 8 de enero de 2023 en adelante", según relataron los investigadores en una de las audiencias.

"La muerte de su bebé fue el resultado de una evidente negligencia por parte suya", afirmó el juez Lucraft, que sostuvo que existen "imágenes de vídeo en las que se la ve vestida con poco más que un pijama" durante un frío invierno.

El magistrado consideró que la tienda de campaña en la que habitaron en las colinas de los South Downs era "insuficiente para mantener caliente a la bebé" y aseguró que la pareja no mostró "ninguna expresión genuina de remordimiento" ante la muerte de su hija.

Marten, de origen aristocrático, y Gordon ya fueron declarados culpables en otro juicio celebrado el pasado año de ocultar el nacimiento de un bebé, crueldad infantil y perversión del curso de la justicia.