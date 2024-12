Pasajero grabó minutos previos al accidente de avión en Kazajistán: impresionante video

Un video captado por uno de los pasajeros del vuelo Embraer 190 de Azerbaijan Airlines ha conmocionado a las redes sociales. Las imágenes muestran los momentos de angustia vividos dentro del avión antes de que este se estrellara cerca de la ciudad de Aktau, en el oeste de Kazajistán.

El accidente, ocurrido este miércoles, 25 de diciembre, en plena celebración de Navidad, dejó 25 sobrevivientes, según el Ministerio kazajo de Emergencias.

En el video se observa cómo los pasajeros empiezan a notar que algo no anda bien. Los paneles interiores del avión comienzan a desprenderse y las mascarillas de oxígeno caen de sus compartimentos mientras los pasajeros, algunos visiblemente nerviosos, intentan mantenerse en calma. También se escuchan los timbres del cinturón de seguridad, aumentando la tensión en la cabina.

One of the passengers on Azerbaijan Airlines Flight 8243 sent a video to his wife just minutes before the crash.

In the video, passengers are heard praying and some oxygen masks are already down. pic.twitter.com/dGqnyXSPGU

— BNO News Live (@BNODesk) December 25, 2024