Pastor invitó a su amante adolescente al viaje donde empujó a su esposa por un barranco

Por años, un lamentable hecho fue considerado un trágico accidente y ahora ha captado la atención de las autoridades estadounidenses. Tras casi dos décadas, fue reabierta la investigación de un homicidio que transformó la versión inicial sobre el fallecimiento de una mujer durante un viaje por su aniversario.

Según lo revelado recientemente, el caso fue catalogado como homicidio y todo apuntaría contra David Vander Meer, un pastor que, de acuerdo con la Fiscalía, habría asesinado a su esposa, Bernadette Vander Meer, empujándola desde un barranco en el Parque Nacional Zion, en Utah.

Entre los hallazgos más impactantes salió a flote que el hombre invitó a la joven con la que mantenía una relación extramarital para encontrarse con él durante el mismo viaje.

Pastor citó a su amante al viaje de aniversario de su matrimonio

Los hechos ocurrieron el 22 de agosto de 2006, cuando la pareja recorría el sendero Angels Landing, uno de los más visitados del Parque Nacional Zion.

Según la investigación, al llegar a la cima del recorrido, a unos 1.765 metros de altura, David Vander Meer habría empujado a Bernadette al vacío. Un hecho que, en ese momento, fue catalogado como un accidente.

Sin embargo, documentos judiciales y declaraciones ofrecidas por Laura Gudenkauf, madre de la víctima, indican que el pastor organizó el encuentro con la joven con la que sostenía una relación sentimental paralela al matrimonio.

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Según la investigación, la mujer tenía previsto reunirse con Vander Meer durante la estadía en Utah, un dato que adquirió relevancia años más tarde cuando el caso fue reabierto.

20 years ago she fell off a 1,200-foot cliff. Now her husband has been charged with murder.



This is David Vander Meer. Former youth pastor and school counselor accused of grooming and SA'ing an underage girl in his church youth group starting when she was just 14.



He allegedly… pic.twitter.com/LSfb9KeXrI — Robbie Harvey (@therobbieharvey) June 25, 2026

La relación comenzó cuando la joven era una adolescente

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Según la declaración de la Fiscalía, David Vander Meer conoció a la joven mientras era pastor de un grupo juvenil de la iglesia a la que asistía.

De acuerdo con las autoridades:



La adolescente tenía 14 años cuando comenzó a convivir con el entorno del pastor.

La relación sentimental inició cuando ella tenía 16 años.

Para el momento de la muerte de Bernadette, la joven ya tenía 18 años.

Los investigadores también establecieron que, dos días antes del viaje, la joven le había manifestado al pastor su intención de terminar la relación.

Para la madre de la víctima, ese elemento fortaleció las sospechas que había mantenido durante años sobre lo ocurrido.

Caso fue reabierto y acusado perdió la vida

Durante años, la familia de Bernadette sostuvo que la muerte de la mujer no fue un accidente. Con el paso del tiempo surgieron nuevos testimonios, entrevistas con antiguos compañeros del pastor y registros que no hacían parte de la investigación original.

Con ese material, las autoridades obtuvieron una orden de captura y, el 22 de junio, David Vander Meer fue detenido por cargos de asesinato y fraude, este último por el presunto cobro irregular de un seguro de vida tras la muerte de su esposa.

Sin embargo, el proceso judicial nunca llegó a juicio. Pocos días después de ingresar a un centro de detención en Nevada, el exreligioso murió bajo custodia, cerrando el proceso penal de manera inesperada.

