Perro antidrogas mordió a vicealmirante de la Armada en pleno evento: hay video

Un inesperado incidente ocurrido durante una ceremonia oficial de la Armada de Chile se volvió viral luego de que saliera a la luz un video en el que un perro entrenado para la detección de drogas se aferra al pantalón de un alto oficial de la institución.

El hecho tuvo lugar el pasado 7 de mayo durante la graduación de nuevos binomios caninos, aunque las imágenes comenzaron a circular en las últimas horas.

En el registro audiovisual se observa cómo el animal, un ejemplar de raza Pastor Belga Malinois, se acerca al vicealmirante Arturo Oxley y termina sujetando con fuerza una parte de su uniforme. La situación provocó momentos de tensión entre los asistentes, quienes rápidamente intervinieron para ayudar a controlar al can y evitar que el incidente pasara a mayores.

De acuerdo con Canal 13, la Armada explicó que el comportamiento del perro correspondió a una reacción espontánea relacionada con su nivel de activación, edad y temperamento. Por fortuna, en el video se puede apreciar cómo el guía responsable actuó de inmediato para recuperar el control del animal y dar por terminada la situación sin mayores consecuencias.



Como resultado del episodio, el vicealmirante sufrió únicamente una rotura en una de las partes de su pantalón, específicamente en la zona de un bolsillo. El oficial mantuvo la calma durante todo el incidente y pudo reincorporarse a la ceremonia una vez fue solucionado el inconveniente con su uniforme.

El acto en el que ocurrió el hecho correspondía a la graduación del Segundo Curso de Formación de Binomios Caninos, desarrollado en conjunto con la Escuela de Adiestramiento Canino del Servicio Nacional de Aduanas. En esta capacitación participaron cuatro perros de la raza Belga Malinois, que completaron más de 350 horas de entrenamiento especializado para la detección de drogas y armas, incluyendo prácticas a bordo de embarcaciones y en entornos marítimos.

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Tras la difusión del video, la Armada reiteró que el vicealmirante no presentó lesiones ni necesitó atención médica. Asimismo, informó que el perro se encuentra en buen estado y actualmente atraviesa un proceso de reentrenamiento bajo supervisión especializada. La institución enfatizó que el incidente fue controlado de manera rápida y que tanto el oficial como el ejemplar canino continúan desarrollando sus actividades con normalidad.