"Él le tenía demasiado miedo a la represa, quedé en schok": hermana de joven ahogado en Guatapé

La familia del joven que murió ahogado en guatapé está pidiendo justicia por este lamentable caso. Blu Radio habló con la hermana que iba con él en el planchón y contó todo los detalles de lo que pasó en realidad. La alcaldía de Guatapé respondió por procesos de seguridad.

Han pasado 9 días desde que Alexander Avendaño, de 22 años, habría decidido tirarse desde este planchón al embalse de El Peñol, en el Oriente de Antioquia, ante el hostigamiento y agresiones de estos jóvenes con los que se encontraba departiendo en una fiesta.

Su hermana, que lo acompañaba en este momento, contó que la discusión inició de un momento a otro, pero nunca se imaginó su terrible desenlace.

“Él me había llevado a celebrar mi cumpleaños, y finalmente no sé cómo pasó la pelea, pero yo me di cuenta que ya todo el mundo le estaba pegando y yo traté de separarlos, y ahí fue cuando ya me di cuenta que había caído al agua como familiar de él. Eres una de las personas que dice él no sabe nadar en ese momento o pensás que iba a pasar lo peor. En ningún momento. Pensé que se iba a pasar y le tenía demasiado miedo a la represa. Yo quedé en shock, fue más el susto de que se pegaron y por eso se lanzó fue por eso él se sintió como acorralado”, contó.



También explicó porqué nunca se tiró a la represa a ayudar a su hermano: “Ninguno de los dos sabíamos nadar. Yo no sé nadar. Ninguno de los dos sabe nadar. Los dos. Nos hubiéramos ahogados los dos. En ese momento. Yo me hubiera podido tirar pero nos hubiéramos muerto los dos”, insistió.

En medio del dolor, piden que la justicia actúe con celeridad.

Se cumplieron las exequias en #Medellín, del joven que sin saber nadar y luego de una riña en un planchón, cayó al embalse de @alcguatape. La familia pide que se investigue a fondo, mientras que el @MinTransporteCo indaga irregularidades. #VocesySonidos Informa: @AlfonsoCrcamo1 pic.twitter.com/vJH3DdedV5 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 2, 2026

“Nosotros pedimos justicia que se aclare todo lo responsables paguen ahí en el video se ve nervioso eran amigos cercanos. Algunos los conocía. Algunos conocidos organizadores del evento son vecinos de nosotros”, siguió relatando.

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Por su parte, el ministerio de transporte investiga los hechos y habla de una posible omisión a normas de seguridad por parte de la embarcación

“El transporte fluvial debe contar con todas las garantías, no solamente momentos previos a la prestación del servicio sino también durante estas, que se cuente con los elementos de protección que se cumplan con las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de ocupantes y pasajeros, de la tripulación”, dijo la Ministra María Fernanda Rojas.

Blu Radio obtuvo unas imágenes en donde se observa claramente a los jóvenes subiendo al planchón con sus respectivos chalecos salvavidas. Incluso, se observa en el fondo a quién parece ser Alexander Avendaño, también portando su chaleco. Sin embargo, posterior a haber zarpado, este video aficionado muestra que ninguno tenía este implemento.

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Nosotros estamos a la altura como administración municipal para poder generar estrategias requisas y registros. Antes de qué estas embarcaciones puedan zarpar en todo el espejo de agua que estamos hablando que es un embalse con más de 74 km² en las capacidades de las diferentes instituciones está vías para la señalización del estudio de agua, el ministerio de transporte, quien es quien habilita las empresas y posteriormente las empresas que hacen parte de estas empresas”, aseguró Carlos Espinosa, secretario de gobierno Municipal.

La alcaldía de Guatapé aprovechó para pedir más policías, dado que solo tienen un uniformado para custodiar y salvaguardar la seguridad de más de mil personas que llegan al municipio diariamente. Adicionalmente, las autoridades investigan la culpabilidad de los ocupantes del embalse por una posible omisión de socorro.