MinTransporte advierte posible sanción tras muerte de joven de 22 años en embalse El Peñol-Guatapé

El Ministerio de Transporte se pronunció frente al caso de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que murió tras desaparecer en las aguas del embalse de El Peñol-Guatapé, en Antioquia, luego de participar en una fiesta a bordo de un planchón turístico.

Luego de que el cuerpo de bomberos confirmara el hallazgo del cuerpo sin vida del joven, el Gobierno advirtió que se adelantan las verificaciones correspondientes para establecer si la embarcación y los operadores cumplieron con todas las normas de seguridad exigidas para este tipo de actividades.

El caso ha generado preocupación luego de que se conocieran videos en los que se observa una riña dentro de la embarcación momentos antes de que el joven terminara en el agua. Por ahora las imágenes son analizadas por las autoridades para determinar si hubo o no alguna situación que influyera en lo ocurrido.

Pese a que la embarcación involucrada contaba con la documentación exigida por la normatividad vigente, como patente de navegación, certificado de inspección técnica y el reporte de elementos de seguridad, desde el Ministerio recordaron que el cumplimiento de estos requisitos no exime a los operadores de su responsabilidad de garantizar condiciones

seguras durante cada operación.



“La ley 1242 de 2008 establece que las embarcaciones destinadas a actividades turísticas, recreativas y deportivas deben contar con equipos de salvamento adecuados y exige el uso permanente del chaleco salvavidas por parte de pasajeros y tripulación desde el embarque y durante todo el recorrido. La normatividad también prohíbe el embarque de pasajeros o tripulantes en estado de embriaguez, así como el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas durante la navegación”, señaló el Ministerio.

Asimismo, aseguraron que, de comprobarse incumplimientos en los protocolos de seguridad o irregularidades en la operación de la embarcación, podrían imponerse sanciones a los responsables. Mientras tanto, continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

“Es importante resaltar que el transporte fluvial debe contar con todas las garantías, no solamente en los procedimientos previos a la prestación del servicio, sino también durante esta, que se cuente con los elementos de protección, que se cumplan las medidas necesarias para garantizar la integridad de ocupantes, de pasajeros y de la tripulación”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

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Finalmente, desde la cartera hacen un llamado a las empresas, operadores, tripulaciones y ocupantes de las embarcaciones para que “la protección de la vida sea la regla”.