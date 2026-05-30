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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a 40 años de prisión a hombre que abusó a una niña en Girardota, Antioquia

Condenan a 40 años de prisión a hombre que abusó a una niña en Girardota, Antioquia

El agresor amenazó a la menor de edad con un cuchillo mientras la sometía a diferentes vejámenes.

cárcel.jpg
Persona capturada.
Foto: Freepik.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 30 de may, 2026

La Fiscalía General de la Nación informó recientemente que luego de presentar diferentes pruebas, un juez de conocimiento condenó a 40 años y 1 mes de cárcel a Robeth Javier Aquin Querales por la agresión sexual en contra de una menor de edad de 15 años.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de enero de 2026 cuando en una vivienda del municipio de Girardota, Aquin Querales ingresó de manera violenta a la casa de la menor de edad y allí la amenazó de muerte con un cuchillo.

Según la investigación realizada por las autoridades correspondientes, el agresor abusó sexualmente de la niña de 15 años en varias oportunidades no sin antes reiterar las amenazas cuando la menor de edad intentaba resistir.

La información que se ha podido conocer es que Aquin Querales momentos después de la abuso sexual, el hombre fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cuando se intentaba ocultar en un tanque de almacenamiento de agua.

Durante la audiencia de formulación de acusación, Aquin Querales de 24 años y nacionalidad venezolana aceptó los cargos y fue sentenciado a prisión por los delitos de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y fuga de presos.

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