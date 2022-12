Policía británica confirma toma de rehenes en Nuneaton, sin relación con terrorismo

Un hombre armado tomó dos rehenes en una bolera de un centro de ocio de la ciudad de Nuneaton, en el centro de Inglaterra, en un incidente que la policía ha desvinculado con "cualquier actividad terrorista", informan hoy medios locales.



Al parecer los dos retenidos, cuya identidad no se ha confirmado, pertenecen al personal que trabaja para la bolera MFA, que se ubica dentro del complejo Bermuda Park en esa ciudad inglesa, donde también hay un cine, un área infantil y un gimnasio.



El director ejecutivo de ese local, Mehdi Amshar, dijo en declaraciones recogidas por el canal de televisión Sky News que le habían comunicado que esos dos empleados habían sido "retenidos a punta de pistola" en ese establecimiento.



"Entendemos que hay un hombre armado en ese lugar, que está reteniendo a dos empleados como rehenes", apuntó Amshar, que constató que se cree que el agresor podría ser "el exmarido o novio de una empleada", si bien remarcó que ese punto "no puede darse por confirmado".

"El resto del personal está bien y se han asegurado de que los clientes han abandonado el recinto y todo el mundo se encuentra a salvo, con la excepción de esas dos personas", añadió.



Los agentes de policía del condado de Warwickshire desplazados al lugar instaron a los ciudadanos a que eviten la zona, en un mensaje en Twitter, aunque apenas se conocen detalles.



"Los agentes están haciendo frente a un incidente en curso" y confirman que "este incidente no tiene relación con ninguna actividad terrorista", indicó poco después la policía en otro mensaje.



De acuerdo con algunos testigos, el complejo se encuentra cerrado por la policía mientras se investiga lo ocurrido.



Por su parte, el Servicio de Ambulancias de Westmidlands reveló hoy que, tras recibir una llamada a las 14.40 GMT, destinaron a la zona, entre otros efectivos, una ambulancia, dos médicos y un gestor de planificación de emergencia.



En otro mensaje en Twitter, ese servicio confirmó que hasta la fecha no se ha registrado ninguna víctima.

