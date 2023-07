Policía en Las Vegas rescató a niños encerrados en jaulas: en video quedó la inhumana escena

La Policía de Las Vegas, en Estados Unidos, dio a conocer una serie de inquietantes videos que dejan en evidencia las precarias e inhumanas condiciones en las que estaban viviendo seis hermanitos en una vivienda de esta ciudad.

De acuerdo con unos documentos judiciales de la Corte citados por el medio 8 News Now, de Las Vegas, la Policía y los médicos describen este presunto abuso de los niños como el peor caso que han visto. Además, de los seis niños rescatados, uno estaba al borde de la muerte debido a una fuerte golpiza que le propino su padre.

Asimismo, según el mencionado medio, dos niños, de 9 y 11 años, fueron encontrados en jaulas para perros, no siendo este el único abuso al que fueron expuestos, pues, según el testimonio de los propios menores, también eran mal alimentados y golpeados con cuerdas, cinturones y hasta un sartén.

En las imágenes, grabadas en primera persona por uno de los oficiales que ingresaron a la vivienda deja en evidencia el estado en que encontraron a los menores de edad y las jaulas donde dos de ellos estaban encerrados.

Uno de los niños que estaba en la jaula tenía "dos ojos negros completamente hinchados, múltiples marcas y moretones por todo su cuerpo, y estaba extremadamente desnutrido", dijo la Policía.

"Me golpeó la cara en la jaula porque estaba apretado tratando de salir de la jaula porque no hice nada y me estaba asustando", dice un niño en el video, quien también le contó a un detective que duraban encerrados "todo el día, todos los días".

El hecho ocurrió el pasado 11 de junio en un apartamento ubicado cerca de Flamingo Rd. y Valley View Blvd, a donde llegaron las autoridades esa mañana gracias a una llamada de auxilio realizada desde una tienda.

Se trataba de la esposa de Travis Doss, identificada como Amanda Stamper, quien temía por su vida y buscaba auxilio en la Policía, y aseguró también haber sido víctima de abuso doméstico severo en una entrevista con el medio estadounidense.

Un jurado del condado acusó a Doss a principios de este mes de 40 cargos, incluidos varios cargos de abuso infantil, según indicaron los documentos. Por su parte, la mujer enfrenta siete cargos de abuso infantil, pero se declaró inocente, al igual que el padre.